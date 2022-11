Preobrat v Hersonu po napovedani petkovi policijski uri #vŽivo

Stremusov je v petek ponovil prejšnje pozive civilistom, naj zapustijo Herson, in dejal, da so bili na frontnih območjih opaženi konvoji ukrajinskih vozil in da obstaja možnost napada, kasneje pa je na Telegramu zapisal, da v okupirani regiji Herson ne bo "nikakršnih omejitev za prebivalce", je poročal Reuters.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



8.40 Ukrajina: Odbili smo 14 ruskih poskusov napredovanja

7.53 V Hersonu najprej uvedli 24-urno policijsko uro, a jo preklicali

Ukrajinska vojska je odbila 14 ruskih poskusov napredovanja v regijah Lugansk in Doneck, je povedal glavni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil in dodal, da so ukrajinske sile zadele pomembne ruske vojne objekte in dve poveljniški mesti v omenjenih regijah. Šest ruskih postaj za gorivo je bilo uničenih tudi v bližini Novovasjlivka v regiji Mikolajev, so sporočili.

Namestnik guvernerja ukrajinske regije Herson, ki ga je imenovala Rusija, je v petek sporočil, da so v mestu uvedli 24-urno policijsko uro. V videosporočilu, objavljenem na Telegramu, je Kiril Stremusov dejal, da je policijska ura potrebna "za obrambo našega mesta Herson" pred, kot je dejal, "terorističnimi napadi".

Stremusov je ponovil prejšnje pozive civilistom, naj zapustijo Herson, in dejal, da so bili na frontnih območjih opaženi konvoji ukrajinskih vozil in da obstaja možnost napada.

Kasneje pa je na Telegramu Stremusov zapisal, da v okupirani regiji Herson ne bo "nikakršnih omejitev za prebivalce", je poročal Reuters.