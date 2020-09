Preobrat: policisti ugotovili, da 77-letnica sina ni zapirala v klet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi smo poročali o tem, da naj bi 77-letna ženska na Dunaju svojega 45-letnega sina več mesecev proti njegovi volji zadrževala v kleti. Marsikdo se je ob novici spomnil na ugrabitev Natasche Kampusch ali zloglasni primer Josepha Fritzla, a je zadeva na koncu doživela povsem drugačen epilog. 77-letnico so policisti po zaslišanju nemudoma izpustili na prostost, saj niso ugotovili, da bi zagrešila kakršnokoli kaznivo dejanje.

Po poročanju avstrijskih medijev policisti pri domnevnem zadrževanju 45-letnika v kleti proti njegovi volji niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. Njegova 77-letna mati je namreč policistom na zaslišanju pojasnila, da je lahko njen sin klet zapustil, kadarkoli je hotel. Gre za zunanje kletne prostore, ki se držijo hiše, poročajo avstrijski mediji.

77-letnico po zaslišanju izpustili na prostost

Prav tako je 77-letnica pojasnila, da je za 45-letnika vedno zgledno skrbela. Da je moški zapuščal klet in da se je poleti večkrat zadrževal na vrtu, so potrdile tudi priče. Policisti 77-letnice zaradi tega niso pridržali, ampak so jo takoj po zaslišanju izpustili na prostost.

Novica, da naj bi mati sina proti njegovi volji več mesecev zadrževala v kleti, je v medijih odjeknila po tem, ko je 77-letnica zaradi tega, ker je njen sin trpel za bolečinami v želodcu, poklicala reševalce. Reševalci so moškega našli v kleti hiše v zelo slabem zdravstvenem stanju. Na poti v bolnišnico je 45-letnik povedal reševalcem, da ga njegova mati že od aprila proti njegovi volji zadržuje v kleti. Moškega zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja policisti še niso zaslišali.