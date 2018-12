Preobrat: glasovanja o brexitu jutri ne bo?

Ta informacija je pravkar zaokrožila v več britanskih medijih. Uradne potrditve te informacije ni. Znano je le, da bo predsednica vlade Theresa May še danes nagovorila britanski parlament, več ministrov pa je še vedno naklonjenih možnosti, da bi bilo glasovanje vseeno jutri.

Vrednost britanskega funta je danes dosegla najnižjo vrednost po letu 2007, saj se kapitalski trgi bojijo, da bo Velika Britanija EU zapustila brez dogovora.

Kaj pomeni manever Therese May?

Po trenutnih informacijah pomeni vsaj troje:

Mayeva ocenjuje, da v parlamentu v tem trenutku ne bi dobila podpore.

Britanska premierka za sprejetje dogovora potrebuje podporo 320 poslancev. Mayeva ima že tako v parlamentu izrazito šibko večino. To ji ob 316 aktivnih poslancih konservativne stranke zagotavlja podpora severnoirske Demokratično unionistične stranke.

Dogovoru o tako imenovanem mehkem brexitu izrazito nasprotujejo trda linija konservativcev, ki vztraja pri vzpostavitvi trde meje na Severnem Irskem, carin za blago iz EU, takojšnjih omejitev priseljevanja ... Po nekaterih ocenah dogovoru nasprotuje od 30 do 50 poslancev. Koliko jih je v zadnjih dneh Mayeva uspela prepričati v podporo, ni znano, a več kot očitno ne dovolj.

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C — EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 10, 2018

Da se je britanska premierka odločila kupovati čas, v katerem bo skušala pridobiti podporo.

Mayeva je očitno ocenila, da padca dogovora v parlamentu ne bi preživela. Čeprav bi ga lahko v tem primeru ponovno uvrstila na dnevni red parlamenta, bi lahko poraz sprožil tudi glasovanje o zaupnici. Prav zaradi tega se je odločila, da bo glasovanje o brexitu preložila. Na kateri datum, za zdaj ni jasno.

Da se utegne glasovanje o brexitu preložiti celo na januar.

Britanski parlament mora o njem sicer odločati najpozneje do 21. januarja. Teoretično ima Mayeva tako še dobrih pet tednov časa. A z dodatnim zavlačevanjem se ne bi odrekla le možnosti popravnega izpita, torej novega glasovanja, ampak bo v časovno stisko spravila tudi vlado in parlament, ki bosta v morala v primeru sprejetja dogovora pripravljati in sprejemati pakete tako imenovanih brexit zakonov.

Lahko Mayeva podporo vendarle dobi?

To je v tem trenutku težko napovedati. Seja britanskega parlamenta traja že od četrtka, Mayevi pa v zadnjih štirih dneh očitno ni uspelo v pomembnejši meri premakniti političnih razmerij. Ravno nasprotno, njena vlada si je prislužila celo ostro kritiko parlamenta, ker da ni pripravila ustreznih pravnih podlag ob vložitvi dogovora o Brexitu.

Mayevi ne uspeva, četudi so ji pri tem s pritiskom in opozorili pomagale tudi nekatere institucije. Britanska centralna banka tako v primeru brexita brez dogovora odkrito napoveduje recesijo in sesutje britanskega gospodarstva po grškem scenariju.

Težava Mayeve je, ker dogovora še vedno ne podpirajo severnoirski unionisti, zadostne podpore pa Mayevi očitno ni uspelo najti tudi med tistimi laburističnimi poslanci, ki so načelno pripravljeni podpreti dogovor. Večina laburistov sicer računa, da bi lahko zavrnitev sporazuma ali pripeljala do novih volitev ali celo do novega referenduma o Brexitu. Proti dogovoru bo po napovedih tudi 35 poslancev Škotske nacionalne stranke.

Kaj, če dogovora o brexitu ne bo?

Pogajanja o brexitu na strani Londona ves čas spremlja kaos. Začela so se junija lani. Če jih je na strani EU ves čas vodil glavni pogajalec Michel Barnier, so se na strani Združenega kraljevstva v tem času izmenjali trije ministri za Brexit. Prvi, David Davies, je odstopil kmalu po tem, ko je postalo jasno, da je Mayeva pripravljena na dogovor mehkem brexitu, ki bi vključeval posebne carinske dogovore z EU. Nasledil ga je Michael Raab, ki je odstopil prejšnji mesec. Zdaj je na tej funkciji Stephen Barclay.

Najtrši kamni v pogovorih so bili položaj Severne Irske, kjer so ljudje na referendumu večinsko glasovali proti izstopu iz EU, pravice državljanov EU in Velike Britanije po odhodu te države iz povezave, finančne obveznosti, ki jim mora plačati London (dobrih 43 milijard evrov), in dolžina prehodnega obdobja (do leta 2020), v katerem bo morala Velika Britanija spoštovati pravila EU, torej tudi prost pretok oseb.

Michel Barnier, glavni evropski pogajalec za brexit Foto: Reuters Pri vseh Veliki Britaniji ni uspelo doseči svojih ciljev, ampak je bolj ali manj morala pristati na zahteve EU.

Evropsko sodišče je sicer danes poudarilo, da lahko Velika Britanija prekliče brexit brez soglasja ostalih članic EU, dokler ni sporazum rafiticiran. Če bi dogovor v britanskem parlamentu padel, pa se najpogosteje omenjajo naslednje možnosti:

Velika Britanija bi Bruselj ponovno zaprosila za pogajanja. Ta možnost je dokončno padla v vodo po tem, ko je evropska komisija po današnji odločitvi evropskega sodišča sporočila, da o dogovoru za brexit ponovnih pogajanj ne bo.

Britanski parlament bi glasoval še enkrat o istem dogovoru.

Glasovanje o zaupnici Theresi May ali njen odstop.

Nove volitve.

Nov referendum o brexitu.

V zadnjih dneh je sicer padel v vodo eden od "scenarijev B", ki je ob hkratnem odhodu Velike Britanije iz EU predvidel tudi takojšnjo vključitev v carinsko unijo z Norveško oziroma članstvo v Evropskem območju proste trgovine (EFTA). To možnost so namreč zavrnili na Norveškem.

Kaj prinaša dogovor o brexitu

585 strani dolg dogovor predvideva tako imenovani mehak brexit. To pomeni, da: