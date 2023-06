Predstavniški dom ameriškega kongresa je zgodaj zjutraj v četrtek po srednjeevropskem času s 314 glasovi za in 117 glasovi proti potrdil dogovor med predsednikom ZDA demokratom Joejem Bidnom in predsednikom predstavniškega doma republikancem Kevinom McCarthyjem o javnem dolgu in proračunu.

Predlog zakona na podlagi dogovora mora potrditi še senat, kjer pa ne pričakujejo težav, saj sta vodja demokratov Chuck Schumer in republikancev Mitch McConnell nemudoma po sprejetju dogovora izrazila svojo podporo.

Težave bi lahko delali le skrajni republikanci iz skupine svoboda v predstavniškem domu, vendar je na koncu 149 republikanskih kongresnikov skupaj s 165 demokrati predlog zakona podprlo. Proti je bilo 71 republikancev in 46 demokratov.

Rok se izteče 5. junija

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je dejala, da bo vladi do 5. junija zmanjkalo denarja za poravnavanje njenih obveznosti. To pomeni, da bi lahko do takrat zmanjkalo denarja za zvezne pokojnine, plače vojakom, policistom in med drugim tujim upnikom, če kongres do takrat ne dvigne dovoljene najvišje meje javnega dolga, ki trenutno znaša okrog 31.500 milijard dolarjev.

Republikanci so v zameno za povišanje meje zahtevali veliko zmanjšanje proračunske porabe, na koncu pa je ta ostala na ravni predloga predsednika Bidna, ki bo morda zmago v tem boju razglasil, ko bo predlog na njegovi mizi za podpis. Do glasovanja v predstavniškem domu in senatu Biden razglašanje zmage dopušča republikancem, čeprav je dobil mir z mejo javnega dolga do konca volitev 2024 in ob tem še proračunski dogovor.