Predstavniki Slovenije in ZDA opravili strateški dialog

Predstavniki Slovenije in ZDA so danes v Ljubljani opravili četrti strateški dialog, ki je bil posvečen razpravam o globalnih varnostnih vprašanjih in sodelovanju na različnih področjih, tudi raziskovanju vesolja. Predstavnika držav sta ob tem podpisala sporazum o sodelovanju na področju boja proti dezinformacijam.

Četrti strateški dialog med Ljubljano in Washingtonom sta vodila državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Sanja Štiglic ter pomočnik državnega sekretarja ZDA za evropske in evrazijske zadeve James O'Brien.

Med drugim sta razpravljala o dvostranskih odnosih med Slovenijo in ZDA ter izmenjala stališča o globalnih in regionalnih varnostnih vprašanjih, tudi v luči članstva Slovenije v varnostnem svetu ZN v letih 2024 in 2025.

Želijo krepiti dvostranske odnose

Štigličeva je povedala, da je bilo govora tudi o prihajajočem julijskem vrhu Nata, in da bo naslednji strateški dialog potekal prihodnje leto v Washingtonu. "Jasen je skupen interes za krepitev dvostranskih odnosov, ki jih v zadnjem obdobju zaznamuje povečana dinamika stikov na najvišji politični ravni," je dodala.

Tema pogovorov je bilo še sodelovanje na področjih gospodarstva, energetike, obrambe, kibernetske varnosti in boja proti dezinformacijam, ki predstavljajo grožnjo za demokracijo in javni diskurz. O'Brien in Štigličeva sta ob tem podpisala memorandum o sodelovanju na področju boja proti dezinformacijam.

Dialog je bil posvečen tudi iskanju novih priložnosti na področju znanosti, tehnologije, umetne inteligence in raziskovanja vesolja. "Tudi nebo ni meja našega sodelovanja," je ob tem dejal O'Brien.

Slovenija je namreč danes kot 39. država podpisala sporazum Artemis – multilateralni mednarodni akt, ki vzpostavlja okvir za sodelovanje pri civilnem raziskovanju in miroljubni uporabi Lune, Marsa in drugih planetov. V imenu Slovenije je sporazum podpisal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež.

"Slovenija se pridružuje načelom, vrednotam in pravilom o miroljubni uporabi vesolja kot skupnega dobrega človeštva, določa načela mednarodnega sodelovanja, hkrati pa si s tem korakom odpira izjemno pomembna strateška vrata do sodelovanja tudi v ameriških vesoljskih programih," je dejal. Povedal je še, da je odbor DZ za zunanjo politiko davi potrdil odločitev vlade, da sprejme uradno povabilo evropske vesoljske agencije (ESA) k polnopravnemu članstvu.

Pomočnica glavnega svetovalca za mednarodno in vesoljsko pravo pri Nasi Rebecca Bresnik in astronavt Nase s slovenskimi koreninami Randolph Bresnik pa sta poudarila zlasti prednosti ter doprinose sodelovanja med Slovenijo in ZDA na področju raziskovanja vesolja.

Med temami tudi projekt Phoenix

Med temami današnjega strateškega dialoga je bil tudi projekt Phoenix, program za prehod s premoga v male modularne jedrske reaktorje. S sodelovanjem v projektu bo Sloveniji omogočena tehnična podpora ameriške vlade pri izdelavi študije o primernosti rabe novih jedrskih tehnologij oziroma malih modularnih jedrskih reaktorjev, je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za okolje Tina Seršen.

To je bil četrti strateški dialog med Slovenijo in ZDA, ki predstavlja glavni okvir za razpravo o strateških globalnih in regionalnih vprašanjih ter področjih dvostranskega sodelovanja. Prvič je potekal leta 2020, potem ko sta se o njegovi vzpostavitvi dogovorila takratni zunanji minister Anže Logar in državni sekretar ZDA Mike Pompeo.