Požar zajel hostel: umrlo osem ljudi, devet je ranjenih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prestolnici Latvije je v požaru umrlo osem ljudi, še devet je ranjenih. Zagorelo je v hostlu, ki stoji v središču Rige. Šlo naj bi za nezakonit hostel, kjer so živeli priseljenci.

V zgodnjih jutranjih urah so se gasilci odzvali na klic na pomoč. Zagorelo je v hostlu v središču Rige. Na kraju dogodka je posredovalo več gasilskih enot, a je bilo za nekatere že prepozno. Umrlo je osem ljudi, devet je ranjenih. Iz stavbe so iz šestega nadstropja evakuirali 24 oseb.

Župan Rige Martins Stakis je za Times Live povedal, da to ni bil pravi hostel, pač pa stanovanje, v katerem so večinoma živeli priseljenci. Kdo so žrtve požara, še ni znano, prav tako policija preiskuje vzrok požara.