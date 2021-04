V prometni nesreči v Zagrebu za las ušel smrti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču Zagreba se je danes popoldne zgodila nenavadna prometna nesreča. Osebni avtomobil znamke Audi se je okoli 14.30 na Aveniji Dubrava z veliko hitrostjo zaletel v več avtomobilov, ki so bili parkirani ob cesti. Mimoidoča sta za las ušla smrti.

Hrvaška policija je po poročanju hrvaških medijev sporočila, da je bilo v nesreči udeleženih več vozil in da preiskava še ni končana.

Na družbenih omrežjih se hitro širi šokanten posnetek ene izmed nadzornih kamer, ki so posnele trčenje voznika audija in najmanj šestih parkiranih avtomobilov. Audi se je po nekaj sto metrih obrnil na streho, na cesti pa so obležali različni deli avtomobilov.

Posnetek tudi razkriva dva pešca, ta sta za las ušla nesreči. Enemu izmed njih se je avtomobil znamke BMW, v katerega se je zaletel povzročitelj nesreče, ustavil tik pred nogami. Kaj se je zgodilo z voznikom, še ni znano.