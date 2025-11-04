Požar v bližini Zagreba, dim sega kilometre daleč #video

Hrvaški mediji poročajo o požaru, ki je izbruhnil v skladišču v Sveti Nedelji, zagorele so avtomobilske pnevmatike. Na terenu so že reševalci z reševalnimi vozili in gasilci.

Požar je izbruhnil v podjetju Pneumatika, ki uvaža, distribuira in prodaja avtomobilske pnevmatike.

Tik ob skladišču je stavba podjetja Tahograf, zato so sprva domnevali, da je požar izbruhnil tam.

Nad Sveto Nedeljo se vali gost črn dim, ki se vidi kilometre daleč, poročajo očividci.

Na terenu so že interventne službe.

Vzrok za požar, ki je izbruhnil okoli poldneva, še ni znan.

"Vonj je močan, dima pa je toliko, da je zameglil vso ulico. Grozno je. Prispelo je kup gasilcev in reševalci," je za 24sata povedal bralec.

