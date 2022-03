Potrjena nova različica koronavirusa

Virologi iz Pasteurjevega inštituta v Parizu so sekvencirali genom pristne različice, imenovan deltakron, in ga tudi uradno potrdili. Primeri so bili potrjeni v več regijah Francije, kjer kroži že od začetka januarja, dva primera so potrdili tudi v ZDA. Predstavniki svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so 9. marca na sestanku povedali, da so različico našli še na Nizozemskem in Danskem, poroča Sky News.