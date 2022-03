Znane so številke: toliko okužb so potrdili v nedeljo

Vlada je zaradi izboljšanja epidemioloških razmer ter posledično sproščanja ukrepov in velikega upada vprašanj klicni center za informacije o novem koronavirusu 11. marca 2022 ukinila. Za informacije so dostopni na ministrstvu za zdravje in na NIJZ.

Vlada je zaradi izboljšanja epidemioloških razmer ter posledično sproščanja ukrepov in velikega upada vprašanj klicni center za informacije o novem koronavirusu 11. marca 2022 ukinila. Za informacije so dostopni na ministrstvu za zdravje in na NIJZ. Foto: Reuters

V nedeljo so v Sloveniji ob 724 opravljenih PCR-testih in 4.445 HAG-testih potrdili 907 okužb s koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 145 več kot prejšnjo nedeljo (762 potrjenih okužb) in 201 okužba manj kot dan pred tem, ko so v državi potrdili 1.108 okužb.