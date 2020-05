Posnetek, ki se mu čudi ves svet: le kako je fantu to uspelo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Loris Calliari

Alessandro Breda se je med družinskim sprehodom po naravnem parku Adamello Brenta v severni Italiji izkazal z izjemno treznostjo in pogumom. Za njegovim hrbtom se je namreč pojavil ogromen medved, a dečku je bilo povsem jasno, da mora ohraniti mirno kri. Počasi se je oddaljil od medveda, ki se je kmalu obrnil in izginil nazaj med grmičevje.

Dogodek je s telefonom posnel Loris Calliari, prijatelj njegove mame. K temu ga je spodbudil celo Alessandro sam. Video je takoj po objavi postal spletna uspešnica.

Vedel je, kaj mora storiti

Alessandro je v intervjuju za RAI poudaril, da je pred kratkim gledal video o tem, kako se mora posameznik obnašati ob srečanju z medvedom, zato je bil dobro podučen, kaj mora storiti. Vseeno je priznal, da ga je dogodek močno razburil in da se počuti kot najsrečnejši otrok na svetu.

Strokovnjak: Verjetnost napada je bila majhna

Marco Galaverni iz Svetovnega sklada za naravo pravi, da medved ni bil agresiven, zato je bila nevarnost napada kljub bližnjemu srečanju relativno majhna, poroča New York Times.

Na območju parka sicer živi okoli devetdeset medvedov. Od leta 2014 so se zgodili trije napadi na ljudi. V vseh treh primerih je šlo za samice, ki so imele občutek, da so njihovi mladiči ogroženi.