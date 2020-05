Na igrišču za golf spopad dveh brutalnih plazilcev #video

Matthew Proffitt, član profesionalnega osebja kluba Hardeeville, in njegovi igralni partnerji so na golfišču Hilton Head Lakes v daljavi opazili nekaj nenavadnega.

Nevarno ruvanje aligatorjev

Iz radovednosti so se približali prizoru in videli, da se na trati ruvata dva aligatorja. Plazilca sta imela prepleteni čeljusti, pri čemer je čeljust enega prekrivala oko drugega, z repi pa sta mahala gol in dol po trati.

Večurni spor

Proffitt je povedal, da so bili prepričani, da se aligatorja ne bosta približala njim, saj sta bila prezaposlena drug z drugim, je bilo pa boj ogromnih plazilcev vseeno napeto gledati. Obračun naj bi se nadaljeval še vsaj dve uri, so povedali igralci, ki so na golfišče prišli, ko so ga Matthew in njegovi igralni partnerji zapustili.

Poročila o napadih aligatorjev na ljudi so v Južni Karolini redka, so pa v zadnjih letih opazili kar nekaj podobnih bojev teh živali.