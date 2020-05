Francija v šoku, policija posredovala, a prepozno #video

V nedeljo se je na nogometnem srečanju lokalnih ekip v Strasbourgu zbralo okoli 400 navijačev, ki so s tem prekršili protikoronski odlok o zbiranju na javnih površinah. V Franciji zakon dovoljuje le deset ljudi. Policija je skušala vse skupaj preprečiti, a so bili o vsem prepozno obveščeni.

Ne samo, da so tekmo spremljali, temveč so ob vsakem zadetku tudi stekli na teren in proslavili s skupnim objemanjem. ''To je bila res neumnost in neodgovornost, ki lahko privede do resnih težav v naši regiji,'' je za francoske medije dejal Serge Oehler, predstavnik mesta Strasbourg, odgovoren za šport. ''Prišli smo do številnih videozapisov, vse bomo pregledali in sankcionirali odgovorne,'' je še dodal.

Štadion Paco Mateo so, po poročanju francoskih medijev, odprli brez dovoljenja. ''Nekdo je moral imeti ključ,'' ugibajo in dodajajo, da bodo naredili vse, da bodo našli odgovorne. Policija je na koncu razgnala množico, a škoda je bila že narejena.

À Strasbourg, 400 personnes ont assisté à un match de football inter-quartiers organisé illégalement.

Une patrouille de police est intervenue mais n’a pas pu empêcher le match.#CameliaJordana va sûrement nous expliquer que ces gens craignent la police ... 😏 pic.twitter.com/gqOYW6I6vH — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) May 25, 2020

Ob vseh posnetkih in fotografijah, ki so se razširili po družabnih omrežjih, so ogorčeni tudi francoski zdravstveni delavci. ''Ne vem, kaj so mislili. Virus je še vedno med nami, vse skupaj lahko sproži mini biološko bombo. Ostanimo odgovorni in se skušajmo držati pravil,'' opozarja predstavnik bolnišnice Pitié-Salpêtrière v Parizu Gilbert Deray.

V Franciji so do zdaj odkrili 183 tisoč okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skoraj 30 tisoč ljudi.

