Najlepši dan v zgodovini Marseilla je postal še lepši

Navijači Marseilla so z odobravanjem sprejeli potezo kluba, saj je 42-letni Andre Villas-Boas, ki se je klubu pridružil maja 2019 za dve leti, popeljal ekipo do lige prvakov prvič v šestih letih. Portugalec je sprejel ponudbo in podaljšal sodelovanje s klubom, nad katerim od leta 2016 bdi ameriški bogataš Frank McCourt. Portugalski strateg, ki je v preteklosti vodil tudi Porto, Chelsea in Tottenham, je prepričan, da mu bo klub v poletnem prestopnem roku uresničil večino želja, kar zadeva prihod okrepitev.

V francoskem prvenstvu ligue 1, ki se je zaradi koronavirusne pandemije aprila predčasno končalo, je Marseille zasedel drugo mesto za prvakom PSG, poroča STA.

Navijači Marseilla se danes spominjajo obletnice največjega uspeha v klubski zgodovini. Leta 1993 so v finalu lige prvakov presenetili AC Milan (1:0) in postali evropski prvaki. To je edini naslov evropskega prvaka, ki ga je kdajkoli osvojila francoska ekipa.