Posebni tožilec Hur v kongresu ZDA vztrajal pri dvomih o Bidnovem spominu

"Zbrali smo dokaze o tem, da je predsednik Biden zavestno hranil zaupne dokumente po koncu svojega podpredsedniškega mandata," je Hur dejal na današnjem zaslišanju pred odborom predstavniškega doma kongresa ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bidnov spomin je zelo omejen

Biden je bil na funkciji podpredsednika ZDA med letoma 2009 in 2017. "Moja naloga je bila zgolj to, da ugotovim, ali je v tistem času zavestno zadržal ali razkril zaupne informacije," je poudaril posebni tožilec, ki je v začetku februarja objavil svoje poročilo o preiskavi.

V njem je med drugim zapisal, da je Biden namerno zadržal in razkril nekaj dokumentov, vendar pa ni priporočil kazenskega pregona predsednika ZDA. Veliko pozornosti so bile deležne zlasti njegove navedbe, da je bil Bidnov spomin med preiskovalnim zaslišanjem zelo omejen.

Hur naj bi se odrekel obtožnici tudi zato, ker je menil, da nobena porota ne bi obsodila starejšega gospoda, ki se ne spomni enostavnih stvari, kot so datum smrti njegovega sina ali obdobje, ko je opravljal funkcijo podpredsednika ZDA. "Gospod Biden bi se poroti verjetno zdel simpatičen, dobronameren starejši gospod s slabim spominom," je v poročilu zapisal Hur. V Beli hiši so te navedbe ostro zavrnili.

Na današnjem zaslišanju je Hur ponovil, da ne bi mogel opraviti svoje naloge, ne da bi preveril duševno stanje 81-letnega predsednika. "Zato sem moral upoštevati predsednikov spomin in njegovo splošno duševno stanje ter to, kako bi ga dojemala porota na kazenskem sodišču," je pojasnil.

"Moja ocena v poročilu o pomembnosti spomina predsednika Bidna je bila nujna, natančna in poštena. Svoje razlage nisem olepševal, niti nisem neupravičeno omalovaževal predsednika," je na današnjem zaslišanju v odgovor na kritike demokratov vztrajal posebni tožilec Hur, navaja AFP.

Demokratski člani odbora predstavniškega doma so pretežno skušali dokazati, da je imel Hur prav, ko ni vložil obtožnice, številni predstavniki republikanske stranke pa so menili, da je posebni tožilec omogočil, da se je Biden neupravičeno izognil kazenskemu pregonu, poroča britanski BBC.

Hurova preiskava je trajala leto dni, nanašala pa se je na dokumente, ki so jih v letih 2022 in 2023 našli na Bidnovem domu v zvezni državi Delaware in v njegovi pisarni. Iz poročila o preiskavi je razvidno, da je šlo za dokumente z najvišjo oznako tajnosti, povezani pa so bili z delovanjem vojske ZDA v Afganistanu.