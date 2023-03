Portugalska cerkev žrtvam spolnih zlorab: "Prosimo za odpuščanje"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na fotografiji: portugalski verniki so se žrtev spolnih zlorab z molitvijo spomnili 22. februarja letos.

Na fotografiji: portugalski verniki so se žrtev spolnih zlorab z molitvijo spomnili 22. februarja letos. Foto: Guliverimage

Portugalska katoliška cerkev se je v petek opravičila za desetletja spolnih zlorab otrok s strani cerkvenih uradnikov. Do opravičila prihaja potem, ko je neodvisna komisija februarja poročala, da je bilo v portugalski katoliški cerkvi od leta 1950 najmanj 4815 mladoletnikov žrtev spolnih zlorab, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Prosimo za odpuščanje vse žrtve: tiste, ki so pogumno pričale, in tiste, ki še vedno živijo s svojo bolečino, ne da bi jo delile z drugimi," je v petek v mestu Fatima dejal predsednik portugalske škofovske konference Jose Ornelas.

Poročilo preiskovalne komisije

S tem se je odzval na poročilo neodvisne preiskovalne komisije, ki navaja, da je bilo od leta 1950 najmanj 4.815 mladoletnikov žrtev spolnih zlorab. Koordinator neodvisne komisije, otroški psihiater Pedro Strecht, je februarja tudi opozoril, da bi lahko bilo primerov spolnih zlorab bistveno večje.

Preiskavo s področja spolnih zlorab je konec leta 2021 naročila portugalska Cerkev sama. Komisija, ki jo sestavlja šest strokovnjakov, pa je delo začela januarja lani.

Kritike na račun komisije

Tako združenje žrtev spolnih zlorab kot številni verniki so kritizirali komisijo, saj so manjkali konkretni predlogi ukrepov, kako se izogniti tovrstnim zlorabam v prihodnosti in kako pomagati žrtvam spolnih zlorab.

Portugalski časnik Publico je tudi kritiziral odziv škofov, češ da jim je manjkalo sočutja. Lisete Fradique, članica portugalske podružnice gibanja za katoliško reformo je še dodala, da jo je šokiral načrt škofov, da bodo avgusta na svetovnem dnevu katoliške mladine v Lizboni organizirali spominsko mašo za žrtve. Opozorila je, da bodo žrtve s tem vso bolečino podoživele še enkrat.