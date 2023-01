Poplave v Kaliforniji: evakuacije iz naselij, kjer živijo zvezdniki, oglasila se je Ellen Degeneres

Ameriško zvezno državo še naprej ogrožajo poplave, ki so na zahodnem delu do zdaj zahtevale že 14 življenj. Poplavne vode so v ponedeljek odnesle petletnega fanta, ki ga še niso našli. Posebej prizadeto je mesto Montecito v okrožju Santa Barbara.

V mestu, kjer živijo tudi britanski princ Harry in njegova žena Meghan, Oprah Winfrey, igralec Rob Lowe in Ellen Degeneres, je šerifov urad v ponedeljek ukazal evakuacijo deset tisoč prebivalcev, ker je obilno deževje prineslo do 2,5 centimetra padavin na uro.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023

V Montecitu je zemeljski plaz zaradi poplav leta 2018 terjal 23 življenj in uničil več kot sto hiš. To bogato območje Kalifornije je znano tudi po pogostih gozdnih požarih. Največji do zdaj je leta 2008 tam uničil 210 hiš, zadnji velik pa je bil požar Thomas leta 2017.

Foto: Reuters Evakuacije 32 tisoč ljudi, ki živijo blizu reke, so ukazali tudi v okrožju Santa Cruz, kjer je reka San Lorenzo tik pred tem, da poplavi. Okrog 20 centimetrov deževnih padavin pričakujejo celo južno pri Los Angelesu.

🚨#BREAKING: Immediate evacuations have been ordered due to significant flooding#California | #CA



Immediate evacuations have been put in place for all of Montecito and parts of Santa Barbara due to significant street flooding that is damaging homes and other structures pic.twitter.com/Dwsy268aO1 — Convenience Store News. (@CStoreNews_) January 10, 2023

V mestecu Paso Roblez 200 kilometrov severno od Montecita je ženska v ponedeljek zjutraj peljala poltovornjak po cesti, ko jo je ujel hudournik. Mimoidočim jo je uspelo potegniti na varno, njenega petletnega sina pa je voda potegnila skoti okno in v reko. Iskanje so po sedmih urah prekinili, ker je bilo prenevarno za potapljače.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Večina države še vedno ogrožena zaradi suše

Zahod Kalifornije je v zadnjih dneh ogrožen zaradi hudih dežnih neviht, večina države pa se še vedno spopada s sušo. Okrog Sacramenta je bilo v nedeljo brez elektrike 350 tisoč ljudi, v ponedeljek le še 35 tisoč. Kriv je veter, ki je s hitrostjo sto kilometrov na uro izruval drevesa in jih pometal v žice električnih daljnovodov. Eno od dreves je padlo na brezdomca in ga ubilo.

Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek za ogrožena območja Kalifornije razglasil izredne razmere, da olajša dostavo zvezne pomoči.