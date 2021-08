Poplave terjale 302 življenji, pogrešane še iščejo #video

V poplavah, ki so nedavno prizadele osrednjo Kitajsko, sta umrli 302 osebi. Več deset tisoč ljudi so evakuirali iz poplavljenih območij, pogrešajo še vsaj 50 ljudi. V treh dneh je padlo za eno leto dežja, poročajo tuji mediji, zato so mnogi ostali ujeti v predorih, podzemni železnici, v avtomobilih.

"Najprej ni bilo videti hudo, potem pa je naenkrat vdrla ogromna količina vode," je opisala ena od ujetih potnic na poplavljenem vlaku podzemne železnice.

"V tridesetih minutah mi je voda segla do ramen. Težko je bilo dihati, ljudje so omedlevali," je še dejala.

V prestolnici province Henan Zhengzhou, ki je bila središče poplav, je umrlo najmanj 292 ljudi, 47 pa jih pogrešajo.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Prejšnji mesec so se po spletu hitro razširile fotografije in posnetki potnikov na podzemni železnici, ki so bili do ramen v vodi, ter cest, ki so se spremenile v deroče reke. Med drugim je močan tok v predoru prevračal avtomobile, medtem ko so bili ljudje še v njih.

Župan mesta Hou Hong je sporočil, da je v podzemnih parkirnih hišah umrlo 39 ljudi. Še šest jih je med drugim umrlo v predorih.

Foto: Reuters Obilno deževje se je začelo 17. julija in prizadelo skoraj 13 milijonov ljudi, poškodovanih je bilo devet tisoč domov, poročajo pa tudi o ogromno gospodarski škodi, ki so jo ocenili na 53 milijard juanov (6,9 milijard evrov).

Oblasti so prejšnji teden onemogočile dostop do mesta, kjer je bilo v spomin na žrtve položenih ogromno rož, saj so vse bolj občutljive glede kritike obvladovanja krize. Tuji novinarji, ki so poročali o poplavah, so bili večkrat tarča nadlegovanja na spletu in v resničnem življenju. Novinarja AFP so nedavno nasilni domačini prisilili v to, da je zbrisal posnetek. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian pa je prejšnji teden označil britanski BBC za medijsko mrežo za proizvajanje lažnih novic, češ da je napadel in očrnil Kitajsko in se oddaljil od novinarskih standardov.