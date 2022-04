Poplave in plazovi vzeli najmanj 170 življenj, pogrešane še iščejo

Zemeljski plazovi so najhuje prizadeli osrednjo provinco Leyte, ki leži približno 600 kilometrov jugovzhodno od Manile, kjer so uničili številna območja v mestih Baybay in Abuyong. Na tem območju je umrlo 156 ljudi, še vedno pa jih pogrešajo najmanj 104, so sporočile lokalne oblasti.

Tropska nevihta Megi, ki je prejšnji teden dosegla to otoško državo, je prizadela več kot dva milijona ljudi v 30 provincah, več kot 207.500 prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove.

Prizadevanja za iskanje pogrešanih se nadaljujejo kljub zaskrbljenosti glede varnosti reševalcev na območjih, ki so jih prizadeli plazovi, je sporočil tiskovni predstavnik državne agencije za naravne nesreče Mark Timbal, poroča dpa.