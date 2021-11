Kako pravočasno preprečiti zamakanje?

Bodite pozorni, če začnejo tesnila kondenzirati. Tako lahko še pravočasno preprečite nezaželen izliv vode v svojem domu. Foto: Getty Images

Najboljši način, da preprečite izlive vode je, da se najprej dobro seznanite z razlogi zanj. Najpogostejši razlogi, da pride do puščanja in izliva vode so:

Obraba tesnil. Ob montaži vsakršne naprave, ki za svoje delovanje potrebuje vodo, vam bodo na vse vodne priključke namestili tesnila. Ta se sčasoma obrabijo, lahko pa pride tudi do spontanega pokanja tesnil. Bodite pozorni, če začnejo tesnila kondenzirati ali pa pod njimi opazite kapljice vode. V tem primeru morate zamenjati tesnilo

Zamašene cevi. Zmašena cev lahko povzroči prelivanje vode ali celo pokanje cevi. Poskrbite, da bodo cevi vedno dobro pretočne.

. Zmašena cev lahko povzroči prelivanje vode ali celo pokanje cevi. Poskrbite, da bodo cevi vedno dobro pretočne. Korozija. Sčasoma lahko vašo napeljavo napadejo rja in druge oblike korozije. Če opazite razbarvanje ali nenavadno gibljivost vodovodne napeljave, pokličite vodovodarja. V primeru stare napeljave razmislite o njeni menjavi.

Poškodbe na spojih cevi. Spoji pričakovano predstavljajo najšibkejšo točko vsake napeljave in se lahko poškodujejo ter povzročijo puščanje. Žal pa so spoji le redko vidni, zato bodite pozorni predvsem na zvoke, ki vas opozorijo na težave. Če zaslišite pokanje cevi, še posebej kadar odprete toplo vodo, so vaši spoji najverjetneje pod velikim pritiskom. Vodovodar naj zato vsaj enkrat letno preveri vašo napeljavo.

Prevelik tlak v cevi. Napeljava lahko navadno prenese le določeno višino tlaka, povišan ali neenakomeren tlak pa ji lahko škodujeta in povzročita puščanje. Če opazite nenavadno visok ali neenakomeren tlak, naj vam ga izmeri strokovnjak.

Drevesne korenine. Včasih izliv vode nastane tudi zunaj doma. Morda si ne bi mislili, a tudi drevesne korenine lahko predrejo vodno cev in povzročijo puščanje vode. Na to lahko opozarja nenaden znižan tlak v ceveh ali vodni madeži na dvorišču, čeprav pred tem ni deževalo.

. Včasih izliv vode nastane tudi zunaj doma. Morda si ne bi mislili, a tudi drevesne korenine lahko predrejo vodno cev in povzročijo puščanje vode. Na to lahko opozarja nenaden znižan tlak v ceveh ali vodni madeži na dvorišču, čeprav pred tem ni deževalo. Hitre spremembe temperature. Te lahko povzročijo, da se cevi raztezajo in krčijo, zaradi česar lahko razpokajo. To se še posebej pogosto zgodi, kadar gre za izjemno nizke temperature oziroma če voda v ceveh zmrzne. Razpoke v zunanjem vodovodu nakazujejo znižan tlak v ceveh in vodni madeži na dvorišču.

Vam lahko pomaga zavarovanje? Čeprav je vzdrževanje in s tem preprečevanje škode pomemben del skrbi za varnost doma, je prav tako pomembno dobro in ustrezno zavarovanje. Z ustreznim zavarovanjem se boste izognili marsikateri težavi, zato bodite ob sklepanju zavarovanja za dom pozorni in natančno preglejte, kakšne nevarnosti vključuje polica.



Pri Zavarovalnici Triglav lahko nevarnost izliva vode preprosto vključite v zavarovanje doma. S tem si boste zagotovili kritje za škodo, ki nastane, če se vodovodne ali kanalizacijske cevi oziroma naprave poškodujejo ali zamašijo. A pozor! To velja le, če so cevi in naprave ustrezno in redno vzdrževane in niso dotrajane ali izrabljene.



Zavarovanje doma lahko le v nekaj klikih in minutah sklenete tudi preko spleta.

Kaj narediti, ko opazite puščanje?

Ko opazite znake puščanja, ne glede na to, ali je to že povzročilo škodo ali ne, nemudoma pokličite pomoč. Najbolje je namreč, da se čim prej lotite reševanja težave in s tem preprečite dodatno škodo, pojasnjujejo pri Zavarovalnici Triglav. Poskušajte čim bolje odstraniti izlito vodo in tudi če še ne poznate vzroka ter mikrolokacije puščanja, pokličite strokovnjaka, ki bo odkril izvor težave in ga tudi odpravil.

Pokličite domsko asistenco V zavarovanje doma pri Zavarovalnici Triglav je vključeno tudi zavarovanje domske asistence. Asistenčni center vam je na voljo na telefonski številki 080 2864. Pokličete jo lahko v Sloveniji ali na Hrvaškem in pomagali vam bodo organizirati pomoč ustreznega strokovnjaka.

Če boste nastalo škodo želeli uveljavljati pri zavarovalnici, jo še pred prihodom strokovnjaka natančno fotografirajte in shranite vsa dokazila o nastali škodi. Če imate sklenjeno zavarovanje tudi za nevarnost izliva vode, vam bo to namreč pokrilo neposredno škodo, ki je nastala zaradi okvare.

Je izliv vode v vašem stanovanju povzročil škodo sosedu?

Kaj pa, če izliva vode niste mogli opaziti pravočasno? Predstavljajte si, da živite v večstanovanjskem objektu in da se pozno popoldne vrnete iz službe, pri vratih pa vas že čaka sosed. Obvesti vas, da ima zaradi zamakanja v vašem stanovanju sam moker strop. Kaj lahko storite? Bo škodo krilo vaše zavarovanje doma?

Da je škodo treba kar najhitreje sanirati in zaustaviti izliv, je seveda jasno. Kaj pa lahko storite glede škode, ki je nastala sosedu? Ta je lahko predmet odškodninskega zahtevka iz naslova odgovornosti, pojasnjujejo pri Zavarovalnici Triglav. V okviru zavarovanja doma je krita tudi škoda, ki izhaja iz odgovornosti hišne in zemljiške posesti. Sosed mora vložiti odškodninski zahtevek, vaša zavarovalnica pa mu bo škodo povrnila, če bo ugotovljena vaša odškodninska odgovornost.

Škodo, nastalo zaradi počene cevi v večstanovanjskem objektu, lahko prijavi tudi upravnik, ta pa je nato krita iz skupinskega zavarovanja, če je v to vključeno tudi zavarovanje izliva vode. Ravno zato je pomembno, da se pozanimate, katera kritja je upravnik vključil v skupinsko zavarovanje. Če ugotovite, da kritja niso ustrezna, pravočasno poskrbite, da jih ustrezno dopolnite s svojo individualno polico zavarovanja doma, da boste škodo lahko uveljavljali pri svoji zavarovalnici. Vsekakor pa boste za kritje škode, ki nastane na vaši opremi v stanovanju, vedno morali poskrbeti sami z individualnim zavarovanjem.