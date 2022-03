Avstralija: naraslo je število žrtev, nekateri so noč preživeli na strehah #foto #video

Število smrtnih žrtev se je povečalo na 13, je sporočila policija. Poplave, ki so se začele konec prejšnjega tedna, je prizadetih več mest in mostov v Queenslandu in Novem Južnem Walesu. Narasle vode, ki ponekod segajo do balkonov in streh hiš so odnašale avtomobile in več deset tisoč ljudi prisilile v evakuacijo.

“I’ve never seen it like this. Ever.”



Residents of Lismore, New South Wales, are in shock after severe rainfall led to record-breaking floods in eastern Australia, per Reuters. Prime Minister Scott Morrison is calling it a “crisis situation.” pic.twitter.com/RoiR50SiUm — CNN (@CNN) February 28, 2022

Divja nevihta se počasi pomika proti jugu, proti Sydneyju, poroča CNN. V Sydneyju, največje avstralsko mesto, kjer živi več kot pet milijonov ljudi, bi lahko v prihajajočih dneh v šesturnem obdobju padlo do 150 milimetrov dežja, je sporočil urad za meteorologijo. Po uradnih podatkih je povprečna količina padavin v Sydneyju za marec 138 milimetrov.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Premier Novega Južnega Walesa Dominic Perrottet je ekstremno vreme opisal kot "dogodek, ki se zgodi enkrat na tisoč let", in dejal, da so reševalne ekipe na teren poslale več kot tisoč reševalcev.

Na stotine ljudi je ujetih v svojih domovih

Na stotine ljudi je še vedno ujetih v svojih domovih v mestu Lismore na severu Novega Južnega Walesa, ki se spopada z najhujšimi poplavami do zdaj. Nekateri so noč preživeli kar na strehah.

At least 10 people in Australia died after "one-in-a-one thousand-year" floods, with hundreds trapped on roofs and 300,000 under evacuation orders.



Brisbane got 80% of its annual rain in 3 days. Experts say Australia is "struggling already" to cope with extreme climate events. pic.twitter.com/KWopKDecMe — AJ+ (@ajplus) March 1, 2022

Župan Steve Krieg je povedal, da je devet ljudi še vedno pogrešanih. Približno 50 ljudi je bilo rešenih, potem ko so čez noč obtičali na mostu, so sporočile oblasti.

Poleti na vzhodni obali Avstralije že drugo leto zapored prevladuje podnebni vzorec La Nina, ki je običajno povezan z večjo količino padavin. Brisbane, tretje največje avstralsko mesto, je v zadnjih treh dneh prejel okoli 80 odstotkov letnih padavin, je v torek povedala premierka Queenslanda Annastacia Palaszczuk.