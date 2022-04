Na Filipinih število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 115

The death toll from landslides and floods in the Philippines rose to 80 on Wednesday with scores still missing and feared dead.



Tropical storm Megi was the strongest to hit the archipelago so far this year

V osrednji provinci Leyte, ki jo je nevihta Megi najbolj prizadela, so zemeljski plazovi huje prizadeli več vasi, kjer so s seboj odnesli hiše in spremenili pokrajino.

Iz zemeljskega plazu na območju občine Abuyog, ki se je sprožil v torek, so reševalci izkopali več deset trupel. Najmanj 26 ljudi je umrlo, še okoli 150 pa jih pogrešajo.

Po državi divjala tropska nevihta

Še najmanj 86 ljudi je umrlo v vaseh v okolici mesta Baybay. Pogrešajo pa še okoli 117 ljudi. Še tri osebe so umrle na otoku Mindanao. Smrtne žrtve iz province Negros Oriental so umaknili iz statistike, saj smrti niso bile povezane z nevihto.

Tropska nevihta Megi je prva tropska nevihta, ki je letos dosegla to otoško državo. V nedeljo je dosegla državo z vetrovi s hitrostjo do 105 kilometrov na uro. Okoli 22.600 ljudi je moralo zapustiti svoje domove in se zateči na varno. Nevihta je do torka oslabela.