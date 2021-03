Ponekod v ZDA cepijo že tudi starejše od 50 let

Ameriške zvezne države so starostno mejo za cepljenje proti novemu koronavirusu spustile na 50 let, v želji po čim hitrejši obnovi pouka v učilnicah pa se posvečajo predvsem učiteljem. Nekatere države sicer hitijo tudi z odpravljanjem omejitvenih ukrepov proti širitvi pandemije.

V ZDA se je do sinoči po podatkih Univerze Johnss Hopkinsa s koronavirusom okužilo 28,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 518 tisoč. Samo v sredo je bilo 55 tisoč novih okužb in 1.900 mrtvih. Povprečje zadnjega tedna je 60 tisoč novih okužb na dan in 2.000 mrtvih, navaja STA.

Z enim odmerkom cepili že 20 odstotkov ljudi

Število okužbe in smrti pada, število cepljenj pa narašča. Do zdaj so po ZDA z najmanj enim odmerkom cepiva Pfizerja ali Moderne cepili 20 odstotkov odraslega prebivalstva oziroma 52 milijonov ljudi. Z dvema odmerkoma so cepili deset odstotkov odraslih Američanov.

Države zdaj, ko so na voljo tudi cepiva podjetja Johnson & Johnson, širijo dostop do cepljenja. V New Yorku, kjer je število mrtvih na dan v sredo padlo na 75, še vedno cepijo le starejše od 65 let, Indiana in Michigan pa bosta sredi marca starostno mejo spustila na tiste, ki so stari 50 let in več, poroča STA.

Arizona in Connecticut sta starostno mejo znižala na 55 let, Pensilvanija in Wisconsin sta vse nove odmerke cepiva Johnson & Johnson rezervirala za učitelje, v Detroitu pa so začeli cepiti vse delavce v tovarnah, ne glede na starost.

Do konca maja dovolj odmerkov za vse Američane

Predsednik ZDA Joe Biden je v torek napovedal, da bodo imeli v ZDA do konca maja dovolj odmerkov za cepljenje vseh odraslih Američanov. V Tennesseeju bodo od ponedeljka začeli cepiti tudi starejše od 16 let, ki imajo kakšne zdravstvene težave.

Biden in zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da nevarnosti še ni konec, in kritizirajo zvezne države, kjer hitijo z odpravljanjem varnostnih ukrepov. "Zdaj, ko smo na robu temeljite spremembe narave te bolezni, res ne potrebujemo neandertalskega razmišljanja, da je že vse v redu in da lahko vsi snamemo maske," je dejal Biden po navedbah STA.

To je letelo na republikanska guvernerja Teksasa in Misisipija, ki sta odpravila obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih. "Misisipijčani ne potrebujemo skrbnikov. Če številke padajo, lahko ocenijo svoje možnosti in poslušajo strokovnjake. Mislim, da moramo zaupati Američanom, ne pa jih žaliti," je Bidnu odgovoril guverner Misisipija Tate Reeves, še poroča STA.