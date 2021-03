Ekipa sledilnika opozarja: Še vedno nimamo dostopa do podatkov

Ekipa prostovoljnega projekta Covid-19 Sledilnik ob obletnici prvega potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom pri nas opozarja, da še vedno nimajo dostopa do vseh podatkov o epidemiji, pa čeprav se ti zbirajo. Kot so zapisali, "smo brez dobrih podatkov slepi, pa čeprav jih vidimo". Zato danes tudi podatki na strani sledilnika za covid-19 niso dostopni.

Na današnji dan pred enim letom smo v Sloveniji potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom. Na Covid-19 Sledilniku skoraj od začetka zbirajo, objavljajo in razlagajo življenjsko pomembne podatke o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji, da bi vsem prebivalcem omogočili čim boljši pregled nad delovanjem virusa in razsežnostjo epidemije.

Za najmanj 3.874 ljudi bo cepivo prišlo prepozno

"Zato, da bi lahko vsak pravilno ocenil tveganja. Zato, da bi lahko vsak ravnal samozaščitno in odgovorno. Zato, da bi skupaj lažje zmanjšali število okuženih, obolelih in mrtvih ter razbremenili zdravstveni sistem. In ne nazadnje zato, da bi zmanjšali negativne posledice na vsakdanje življenje. Za najmanj 3.874 ljudi bo cepivo prišlo prepozno, saj jih zaradi covid-19 ni več med nami," so zapisali ob tem.

Javno dostopni podatki so ključni

Dodali so, da so projekt začeli iz nuje in potrebe, saj razumejo, da ni bil noben javni zdravstveni sistem na svetu v resnici pripravljen na razsežnosti pandemije in posebnosti širjenja koronavirusa. "V letu dni se je izkazalo, da so javno dostopni, transparentni, nazorni in vizualizirani podatki v krizah ključni za oblikovanje ukrepov javnega zdravja in omejevanje širjenja virusa," še pravijo.

"Zato smo tudi želeli in pričakovali, da bomo v sodelovanju z javnimi zdravstvenimi institucijami lahko vzpostavili odprt odnos in izboljšali podatkovne prakse, ki bodo nadomestile pomanjkljivosti javnih podatkovnih sistemov in koristile vsem – in to ne samo v tej, ampak tudi v naslednjih epidemijah in krizah," so zapisali.

Še vedno nimajo dostopa do vseh podatkov

Kot pravijo, so vse, kar si kot skupnost želijo in potrebujejo za boljše razumevanje epidemije, javno objavljeni podatki.

"Podatki, za katere že vemo, da se zbirajo, podatki, ki potrebujejo minimalno dodatno obdelavo, podatki, ki so že anonimizirani in za katere ni potrebno veliko domišljije, da bi prepoznali njihovo uporabnost. Zato, da lahko tudi mi pomagamo po svojih močeh in zmožnostih. Žal ti podatki še vedno niso dostopni. Zato so tudi današnji prikazi takšni, kot so – opozorilo, da smo brez dobrih podatkov slepi, čeprav jih vidimo," opozarjajo.