Po sredini odločitvi vlade, da se v ponedeljek v šole vrnejo vsi dijaki, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec potrdila, da bo pouk potekal po modelu C, kar pomeni, da se polovica dijakov en teden šola v šoli, druga polovica pa na daljavo, nato se skupini zamenjata. V osnovnih šolah bo pouk še naprej potekal kot do zdaj. Glede mariborskih dijakov, ki so zaradi protesta dobili globe, je dejala, da verjame, "da razumejo in tudi prevzemajo odgovornost za svoja dejanja. To je tisti prvi korak v svet odraslosti".

Vlada je v sredo odločila, da se v šole v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo. Kot je povedala ministrica, bo pouk za osnovnošolce še naprej potekal po modelu B, za dijake pa po modelu C, kar pomeni, da se polovica dijakov en teden šola v šoli, druga polovica na daljavo, naslednji teden pa se zamenjajo. Tako je vladi predlagala tudi strokovna svetovalna skupina. Za dijake zaključnih letnikov sprememb ni.

Kot je še povedala ministrica, je vlada odločila, da bodo maske tudi v matičnih učilnicah obvezne tako za učitelje kot dijake in učence od vključno 6. razreda.

Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah. V veljavi ostaja obveznost tedenskega testiranja zaposlenih, je razložila.

Začenja se cepljenje zaposlenih

Kot je še dodala, se bo v prihodnjem tednu začelo prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, ki so starejši od 50 let.

Ministrica o mariborskih dijakih: Verjamem, da prevzemajo odgovornost za svoja dejanja



Glede dogajanja v Mariboru, ko so dijake zaradi protesta oglobili, je ministrica dejala, da so z ministrstva že posredovali odziv. "Povedali smo, da je naša prva, osrednja pristojnost, da poskrbimo za čim hitrejše varno odprtje srednjih šol. To smo danes tudi uspešno storili."



"Kar se tiče pristojnosti, ki so povezane z zbiranjem ljudi na prostem v času epidemije, je v pristojnosti drugega ministrstva," je dodala.



"Če me vprašate osebno, lahko rečem samo, da gre za mlade odrasle ljudi, za katere vsekakor verjamem, da razumejo in tudi prevzemajo odgovornost za svoja dejanja. To je tisti prvi korak v svet odraslosti," je še dejala. Več v spodnjem videu:







Arsenovič: Žalosten sem, da je država izkoristila moč

Mariborski župan Saša Arsenovič je medtem danes izrekel javno podporo mariborskim dijakom, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi in zaradi tega prejeli globe in pozive na sodišče. Žalosten je, da je država izkoristila moč in nesorazmerno kaznovala tiste, ki morda ta čas preživljajo v najtežjih razmerah, piše STA.

Ministrica je še pojasnila, da je epidemiološko stanje v vrtcih in šolah stabilno, sistem pa odziven. Zadnji podatki kažejo, da je v vrtcih po državi prisotnih 79 odstotkov otrok in 83 odstotkov zaposlenih, v osnovnih šolah pa 90 odstotkov učencev in učiteljev. Delež aktivnih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je 0,16 odstotka, v karanteni je odstotek otrok v državi, je še dodala, poroča STA.