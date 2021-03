Kako poteka cepljenje proti novemu koronavirusu v Sloveniji #video

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v Sloveniji v januarju prejeli dobrih 82 tisoč odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu, v februarju pa dodatnih 144 tisoč odmerkov.

V marcu pričakujejo okoli 246 tisoč odmerkov cepiv

V marcu pričakujemo okoli 246 tisoč odmerkov, je povedala nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič Vitek. Od tega je napovedana dobava skoraj sto tisoč odmerkov cepiva Pfizerja, 30 tisoč odmerkov cepiva Moderne in 117 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece.

Kot ocenjujejo na NIJZ, bodo v marcu cepili ljudi, ki so stari 75 let ali več. Te bodo cepili s cepivi mRNK (Pfizer, Moderna). Potem bodo prišli na vrsto ljudje, ki so stari 70 let ali več, in vsi ranljivi kronični bolniki. Ocenjujejo, da bi se to zgodilo v aprilu.

En odmerek cepiva prejelo šest odstotkov prebivalcev Slovenije

Do nedelje je bilo s prvim odmerkom v Sloveniji cepljenih 125 tisoč oseb (šest odstotkov) in 51 tisoč oseb (2,4 odstotka) z dvema odmerkoma.

S prvim odmerkom je bilo cepljenih 55 odstotkov tistih, ki so izpostavljeni pri delu v zdravstvu, z dvema pa 46 odstotkov. Četrtina zaposlenih v zdravstvu je bolezen že prebolelo. To pomeni, da za vsaj 60 odstotkov zaposlenih v zdravstvu že lahko štejemo, da so zaščiteni, je povedala govornica.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

V starostni skupini med 80. in 84. letom je bila na primer s prvim odmerkom cepljena polovica ljudi, začel pa je naraščati tudi odstotek cepljenih v starostni skupini med 75. in 79. letom. S prvim odmerkom je bilo največ cepljenih v goriški regiji. Podrobnejše podatke za vse starostne skupine in regije si lahko ogledate v grafih zgoraj.

Marta Grgič Vitek Foto: STA

Kako uspešni smo v primerjavi z drugimi evropskimi državami

S prvim odmerkom je bilo v EU cepljenih 5,6 odstotka prebivalstva, v Sloveniji pa nekoliko manj (5,5 odstotka), je povedala Marta Grgič Vitek. Nad povprečjem pa je Slovenija pri cepljenju z drugim odmerkom (EU: 2,6 odstotka; Slovenija: 2,9 odstotka).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Prijavljeni stranski učinki

S cepivom Pfizerja so do zdaj opravili 154.959 cepljenj, pri 1.823 osebah pa so se pojavili neželeni učinki, kažejo podatki elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO).

S cepivom Moderne je bilo cepljenih 4.910 ljudi, neželeni učinki pa so se pojavili pri desetih osebah. S cepivom AstraZenece je bilo cepljenih 12.737 ljudi, neželeni učinki pa so se pojavili pri 200 osebah.

Spodnja tabela prikazuje prijavljene neželene učinke za cepivo podjetja Pfizer.

Od začetka cepljenja do 28. februarja so na NIJZ v register prejeli 13 prijav po cepljenju s cepivom, pri katerih je šlo za resen neželen učinek. Od tega je pri petih osebah v časovni povezavi s cepljenjem nastopila smrt. Dve smrti je že obravnavala komisija za zdravje na ministrstvu za zdravje, ki je sklenila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Trije primeri so še v fazi preiskave.

Pri štirih cepljenih je bila potrebna hospitalizacija, tudi te primere pa so že preiskali in ugotovili, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Še nekaj drugih primerov raziskujejo.

Kot je povedala Marta Grgič Vitek, je cilj strategije cepljenja zmanjševanje smrtnih primerov in težkih potekov bolezni covid-19 ter posledično razbremenitev zdravstva. Prioriteta je, da se najprej cepi najranljivejše skupine: starostnike in kronične bolnike.