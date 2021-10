Pomočniku terorista na Dunaju leto dni zapora

Šestindvajsetletnik je bil obsojen le zaradi sporne fotografije, na kateri je bila čečenska zastava s simboli džihadistične skupine Islamska država (IS), ki jo je leta 2015 delil na spletu. V preostalih točkah obtožnice pa je bil oproščen, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tožilstvo je tako doseglo obsodbo, ker je moški, ki je v Avstrijo prišel leta 2008, delil propagandni material IS. Je pa tudi tožilstvo priznalo, da ni neposrednih dokazov, da bi moški sodeloval v terorističnem napadu, ki je v začetku novembra lani pretresel avstrijsko prestolnico, je pa sodeloval v skupini, ki naj bi podpirala skrajna stališča IS in v kateri je bil tudi napadalec na Dunaju.

V sodnem procesu zanikal vse obtožbe

Obsojeni je sicer v sodnem procesu zanikal vse obtožbe. Kot je zatrjeval, je "povsem normalen musliman", ki nima nobenega opravka s terorizmom. O napadalcu, ki je bil na koncu ubit v spopadu s policijo, je dejal, da "ga ni dobro poznal". O njem je povedal, da "ni veliko govoril".

Obtoženi že na prostosti

Mladega Čečena so sicer prijeli že 3. novembra lani in od tedaj je bil v priporu. To obdobje so mu zdaj všteli v kazen in so ga že izpustili na prostost.

Njegov odvetnik je kljub temu napovedal pritožbo, v kateri bo zahteval razveljavitev sodbe. Tožilstvo pa se po razglasitvi sodbe ni odzivalo, še poroča APA.