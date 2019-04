Poljski duhovnik se je opravičil za sežig knjig o Harryju Potterju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med zažganimi predmeti so bile tudi knjige o Harryju Potterju. Foto: Reuters

Poljski duhovnik, vpleten v sežig predmetov, ki naj bi bili bogoskrunski, se je opravičil. Predmete so po nedeljski sveti maši sežgali blizu ene od cerkva v bližini poljskega mesta Gdansk, fotografije sežiga pa so na družbenih omrežjih sprožile burno razpravo. Med zažganimi predmeti so bile tudi knjige o Harryju Potterju.