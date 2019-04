Na Poljskem pri cerkvi sežgali knjige o Harryju Potterju

Blizu ene od cerkva v bližini poljskega Gdanska so po nedeljski sveti maši zažgali predmete, ki so po njihovih besedah bogoskrunski.

Med njimi so bile tudi knjige o čarovniku Harryju Potterju. Fotografije sežiga so na družbenih omrežjih sprožile burno razpravo.

Župnik je že teden dni pred tem dogodkom župljane pozval, naj v cerkev prinesejo predmete, povezane z negativno energijo in vraževerjem, je povedal eden od župljanov. "Te daritve, ki so jih ljudje prinesli, so nesli pred cerkev in jih zažgali," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zažgali tudi dežnik Hello Kitty

Med predmeti so bile knjige britanske pisateljice J. K. Rowling o mladem čarovniku Harryju Potterju. Poleg tega so zažgali še hindujski verski kipec in tudi dežnik z risano junakinjo Hello Kitty. Duhovniki in verniki so ob ognju molili.

Na poljski škofovski konferenci in v lokalni škofiji so povedali, da je v kraju Koszalin res prišlo do sežiga knjig in drugih predmetov, a tega niso želeli komentirati. V sami župniji pa se na vprašanja niso odzvali.

Fotografije, ki jih je objavila evangeličanska skupina SMS iz nebes na Facebooku, so sicer sprožile burno razpravo. "Rad bi verjel, da je to šala (...) Resno? Ljudje v 21. stoletju sežigajo fantazijsko literaturo v nekem bolnem ritualu?!" je zapisal eden od uporabnikov.

Drugi pa so to dejanje pozdravili. "Znebite se vsega, kar ne slavi Boga, in videli boste, kako se bo vaše življenje spremenilo," je dodal.