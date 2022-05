Policisti vozniku ferrarija prepovedali vožnjo: "Ima za ferrarija, nima za zavarovanje"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko si privošči 300 tisoč evrov vrednega ferrarija, ne more pa plačati zavarovanja? Da, to je čudno, kajne?" so policisti Mettmanna zapisali na Facebooku, potem ko so ustavili lastnika ferrarija F8 tributo in mu prepovedali nadaljevati z vožnjo, saj svojega prestižnega jeklenega konjička ni zavaroval.

Policisti Mettmanna so v Langenfeldu ustavili voznika rumenega ferrarija. Presenečeno so ga pogledali, ko so izvedeli, da zanj ni plačal zavarovanja od januarja letos, ko je prvič registriral avto. Plačilo je zapadlo do konca marca, a dotlej ni plačal niti enega obroka, piše Autoevolution.

Zaradi tega so policisti na kraju razveljavili registrske tablice in vozniku odvzeli registracijo. Avtomobila mu sicer niso zasegli, ga mu je pa do doma morala odpeljati vlečna služba, saj ga ni več smel voziti sam.

Po incidentu se je policija oglasila na družbenih omrežjih in tako opozorila druge voznike. "Lahko si privošči 300 tisoč evrov vrednega ferrarija, ne more pa plačati zavarovanja? Da, to je čudno, kajne?"

"To je daleč najbolj nezaslišan primer, še zdaleč pa ni osamljen," so še zapisali.