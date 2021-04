Policisti so ga kaznovali s 300 počepi. Ga je to stalo življenja?

Na Filipinih se je moški po 18. uri odpravil po vodo v lokalno trgovino. S tem je kršil policijsko uro in bil za to kaznovan s 300 počepi. Nihče si ni predstavljal, da bo večerni izhod za mladega Filipinca usoden.

Dva dni po tem, ko so policisti moškega aretirali in ga prisilili, da za kazen naredi 300 počepov, je 28-letnik umrl, poroča Daily Mail. Poleg njega naj bi policisti aretirali in na enak način kaznovali še nekaj prebivalcev mesta v bližini filipinske prestolnice Manila, ki so tako kot on kršili policijsko uro.

Na Filipinih so v začetku aprila dosegli nov rekord, ko so potrdili več kot 15 tisoč dnevnih okužb z novim koronavirusom. V državi veljajo strogi ukrepi za zajezitev virusa, med drugim omejitev gibanja med 18. uro zvečer in 5. uro zjutraj.

Je za smrt 28-letnika kriva policija?

"Domov je prišel naslednje jutro in komaj je stal na nogah. Vse ga je bolelo, hoditi ni mogel. Vprašala sem ga, če so ga pretepli, a se je le nasmehnil. Videla sem, da ga boli," pripoveduje partnerka.

Čez dan je počival, a se ni bil zmožen postaviti na noge. Nekako se je priplazil v kopalnico, tam pa je padel v nezavest in doživel usodni napad. Umrl je, še preden so ga lahko prepeljali v bolnišnico.

Tragično novico je na družbenem omrežju delila sestrična preminulega, ki je ob tem zapisala, da bodo odgovorni plačali za svoje ravnanje. Sorodniki so prepričani, da je za njegovo smrt kriva kazen, ki so mu jo naložili policisti.

Mestne oblasti pa ob tem zagotavljajo, da policija takšnih prijemov za kaznovanje kršiteljev koronskih ukrepov ne uporablja in da bodo primer preminulega 28-letnika raziskali.

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je zaradi vedno slabše epidemiološke slike podaljšal lockdown še za teden dni. Dnevno število potrjenih okužb z novim koronavirusom je preseglo mejo 15 tisoč, zato se je predsednik odločil za podaljšanje ukrepov v prestolnici in še štirih drugih provincah.