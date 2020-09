Če ne nosijo maske, morajo za kazen ležati v krsti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Slovencem zaradi nenošenja zaščitnih mask grozi kazen od 400 do štiri tisoč evrov, so se oblasti v Indoneziji domislile alternativne kazni. Prekrškarji lahko kazen odslužijo tudi tako, da se za minuto uležejo v krsto in razmislijo o posledicah svojega početja.