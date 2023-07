Policija aretirala ranjenega brata Francoza, ki je umrl v pridržanju

Devetindvajsetletni Youssouf Traore se je skupaj z okoli dva tisoč ljudmi v soboto udeleževal shoda v prestolnici kljub sodni prepovedi zaradi trajajočih nemirov.

Pridržan je bil na podlagi obtožb o nasilju proti javnemu uslužbencu. Pariški tožilec je sporočil, da so bile obtožbe zaradi njegove poškodbe umaknjene, a hkrati pojasnil, da to še ne pomeni, da proti njemu ne bo sprožen postopek po odpustu iz bolnišnice.

Traore naj bi na začetku shoda na Trgu republike udaril policista, je povedal neimenovan policijski vir. Njegovo poznejše nasilno pridržanje, med katerim se je Traore krčevito upiral, so posneli številni očividci. V odziv na aretacijo je več francoskih levičarskih društev, sindikatov in političnih strank v skupni izjavi pozvalo k izpustitvi Traoreja in še enega posameznika.

Razmere na ulicah francoskih mest so napete vse od konca junija, ko je policist med prometnim nadzorom v enem od pariških predmestij ustrelil in ubil 17-letnega Nahela.

#France 🇫🇷 Police filmed attacking protesters in Paris yesterday during an annual rally in memory of Adama Traoré. Traoré was a 24 year-old black man who died in police custody in 2016, with today’s protest in his honor banned by police. Despite the ban, at least 2,000 were prese pic.twitter.com/imNzehgsvA