Strmoglavilo letalo z 71 osebami na krovu #video

Saratov Airlines flight #6W703 was performed with a 7 years old Antonov An-148 aircraft with registration number RA-61704 pic.twitter.com/2KS4UJ1ow9 — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018

Oblasti so po poročanju spletnega portala Russia Today potrdile padec letala. Kriminalistična preiskava se je že začela.

Po informacijah vira z letališča je letalo z radarjev izginilo dve minuti po vzletu. Šlo naj bi za sedem let staro letalo ruske družbe Saratov Airlines, ki je po navedbah očividcev iz vasi Argunovo strmoglavilo v plamenih. Družba je letalo pred letom dni kupila od druge ruske letalske družbe, poroča STA.

"Nesrečo bi lahko povzročilo karkoli," je za Rossiya-24 povedala predstavnica ruskega ministrstva za promet Zhanna Terekhova in dodala, da ne izključujejo niti slabega vremena ali morebitne človeške napake. Tožilstvo pa je preiskavo proti letalski družbi že sprožilo.

Zaradi vremenskih razmer je sicer dostop do ostankov padlega letala, ki so močno razpršeni, otežen. Več kot 150 reševalcev je moralo na kraj nesreče pešačiti, saj ceste niso bile prevozne, poroča STA.

Po poročanju ruske tiskovne agencije je sožalje družinam umrlih izrazil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Organiziral pa naj bi tudi posebno komisijo, ki bo raziskala vzrok nesreče, je še sporočil Putinov tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov.

Ena izmed bolj odmevnih ruskih letalskih nesreč se je pripetila v letu 2016, ko je vojaško letalo z več člani Rdeče armade na poti v Sirijo strmoglavilo v Črno morje.

Rusija se sicer že več let ukvarja s slabo varnostjo letalskih družb. Med letoma 2008 in 2017 je po podatkih Mednarodne organizacije za civilno letalstvo v nesrečah na ruskih komercialnih letih umrlo 326 ljudi. V istem obdobju je v ZDA umrlo 61 ljudi, poroča časnik The Washington Post.