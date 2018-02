Erdogan grozi: Za to boste plačali visoko ceno #video

Sirska vojska je danes sestrelila izraelsko vojaško letalo, ki je nad sirskim ozemljem napadalo iranske tarče. Izrael je prvič od začetka vojne javno potrdil, da napada iranske cilje.

Do napada naj bi prišlo zaradi iranskega drona, ki je vstopil v izraelski zračni prostor. Izrael je odgovoril z napadom na 12 ciljev, med katerimi so bili trije sistemi sirske zračne obrambe in štiri iranski cilji, ki so del iranskega vojaške prisotnosti v Siriji. Med njimi je bil tudi iranski nadzorni sistem, ki naj bi bil odgovoren za izstrelitev drona.

Po uspešno izvedenem napadu je sirska vojska sestrelila najmanj eno izraelsko vojaško letalo, ki je strmoglavilo v dolini Jazreel na severu Izraela. Po navedbah izraelske vojske sta pilota strmoglavljenje preživela, eden je huje ranjen.

