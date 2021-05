Poglejte, katerega morskega psa so se ustrašili turisti # video

The Meg returns! 17-foot basking shark stalking a cruise ship is compared to its ferocious ancestor 🎥: .alex.albrecht pic.twitter.com/9J2dyaS5EJ

''Šest tednov že križarim po Atlantiku, potem pa zagledam velikega k*** morskega psa,'' je ob objavi posnetka na priljubljenem družbenem omrežju za deljenje videoposnetkov zapisal avtor Alex Albrecht, ogledalo pa si ga je že več kot 30 milijonov ljudi.

Morski pes na posnetku počasi plava v krogu blizu križarke, kričeči turisti pa se nagibajo k robu ladje, da bi si tega velikana lahko podrobneje ogledali.

Številni, ki so posnetek že videli, so se spraševali, ali to ni morda sicer izumrli megalodon, ki je lahko zrasel tudi do 18 metrov v dolžino.

No, poznavalci in ljubitelji morskih psov so velikana prepoznali kot baskijskega morskega psa, znanega tudi kot kostni morski pes. Žival je strašljivega videza, a je sicer povsem nenevarna za plavalce, saj se hrani s planktonom. V dolžino lahko meri od šest do 12 metrov in doseže težo šestih ton.