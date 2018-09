Poglejte, kakšna nočna mora se približuje ZDA #video #foto

Ogroženih je več kot deset milijonov prebivalcev, k evakuaciji pa so pozvali 1,7 milijona ljudi. K temu, da naj se prebivalci ogroženih območij pravočasno umaknejo, je na Twitterju pozval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zapisal, da je orkan večji, kot so pričakovali, in da so reševalne ekipe že v pripravljenosti.

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018

It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence https://t.co/94Ue4e26PD pic.twitter.com/KvF54CwomW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018

Med pripravami na orkan Florence, ki se približuje vzhodni obali ZDA, je ameriški predsednik Donald Trump podvomil o uradni statistiki o tem, koliko ljudi je lani v Portoriku umrlo zaradi orkana Maria. Umrlo je skoraj tri tisoč ljudi, Trump pa je na Twitterju zapisal, da je šlo za ljudi, ki so umrli od starosti. Ameriški predsednik je prepričan, da je uradna številka le zarota demokratov, da ga v javnosti prikažejo v najslabši možni luči. (STA)

Obali grozijo smrtonosni valovi

Orkan Florence, ki naj bi vzhodno obalo ZDA dosegel v petek, na morju piha s hitrostjo 175 kilometrov na uro in povzroča 25-metrske valove. Gre za enega najmočnejših orkanov v zadnjih desetletjih na vzhodni ameriški obali, navaja CNN.

Ameriški nacionalni center za orkane navaja, da je orkan sicer izgubil nekaj moči, hitrost vetrov pa se je unesla z 225 na 175 kilometrov na uro, saj je s četrte kategorije najprej v sredo zvečer oslabel v tretjo kategorijo, nato pa danes v drugo. Bližje ko bo obali, bolj naj bi se unesel, vendar oblasti opozarjajo, da bo še vedno zelo nevaren, tuje medije povzema STA.

Uradnik Zvezne agencije za posredovanje v naravnih nesrečah Jeff Byard je to slikovito opisal kot razliko med tem, ali se v človeka zaleti vlak ali tovornjak, poln cementa. Opozarja še, da orkan Florence lahko na obali povzroči smrtonosne valove.

Obali Južne Karoline grozijo smrtonosni valovi, opozarjajo oblasti. Foto: Reuters

Sporočilo iz vesolja

Orkan nad oceanom pokriva območje, večje od 137 tisoč kvadratnih kilometrov, premer meri 650 kilometrov. V svoj objektiv so ga posneli tudi astronavti na mednarodni vesoljski postaji, ki so na Zemljo poslali sporočilo, da so morali za ta posnetek uporabiti superširoki objektiv.

Astronavt je ob tem v sporočilu na Twitterju zapisal, da se ZDA brez šale približuje prava nočna mora.

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 12, 2018

This is why the big picture matters, and listening to the official evacuation orders. These two photos are the same - just cropped differently. Please stay safe down there! #HurricaneFlorence #Horizons pic.twitter.com/V42GFkjbLi — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 12, 2018

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Številni obalni prebivalci so že zapustili obalna območja ali pa se pripravljajo na evakuacijo, ko bo izdan ukaz. Foto: Reuters