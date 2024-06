Po Raisijevi smrti bodo Iranci izvolili novega predsednika

Iransko notranje ministrstvo je v začetku meseca predstavilo imena šestih kandidatov za predsednika, potem ko je 19. maja v helikopterski nesreči umrl Raisi. Od skupno 80 prijav je svet varuhov, ki je najvišje politično telo v državi, odobril le enega zmernega kandidata, in sicer reformistično usmerjenega poslanca Masuda Pezeškiana.

Nekdanji minister za zdravje je na nedeljskem shodu v Teheranu kritiziral strogo zakonodajo o nošenju islamske naglavne rute hidžab za ženske, katere izvajanje nadzirajo tako imenovani varuhi morale. Ob tem je obljubil, da se bo kot predsednik med drugim zavzel tudi za obnovo zaupanja med oblastmi in prebivalstvom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Drugi kandidati so izrazito konservativni. Najvišje naj bi kotirala predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf in nekdanji jedrski pogajalec Said Džalili. Ta je na predvolilnih shodih večkrat poudaril, da bi moral Iran ohraniti protizahodno politiko ter okrepiti vezi s Kitajsko, Rusijo in arabskimi državami. Galibaf medtem v dialog z Zahodom verjame, a le v primeru, če bi Teheran s tem pridobil gospodarsko prednost.

Poleg omenjene trojice se bodo za predsedniški stolček potegovali še nekdanji notranji minister Mostafa Purmohamadi, teheranski župan Alireza Zakani in eden od podpredsednikov države Amir Hosein Gazizadeh Hašemi. Zelene luči za kandidaturo medtem že tretjič zapored ni dobil nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad, poročajo tuje tiskovne agencije.

V iranski politični hierarhiji je sicer funkcija predsednika manj pomembna od funkcije vrhovnega voditelja. To od leta 1989 opravlja ajatola Ali Hamenej, ki je bil pred tem osem let predsednik. Precej vplivna je tudi vojska, zlasti iranska revolucionarna garda, s katero naj bi bili tako ali drugače povezani vsi kandidati.

Apatičnost volivcev

Malo je sicer takih, ki verjamejo, da lahko volitve prinesejo spremembe, češ da med šesterico kandidatov ni bistvenih razlik. O apatičnosti številnih priča tudi zgodovinsko nizka, 41-odstotna volilna udeležba na februarskih parlamentarnih volitvah, na katerih so pričakovano slavili konservativni in skrajno konservativni kandidati.

Nizka, okoli 50-odstotna udeležba se obeta tudi tokrat. "Na vseh volitvah, kjer je bila udeležba nizka, so nas sovražniki islamske republike obsojali," je v torkovem televizijskem nagovoru dejal Hamenej in volivce pozval na glasovanje. Morebitni drugi krog bo potekal 5. julija.