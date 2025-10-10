Rusija je zgodaj zjutraj izvedla obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Kijevu, zaradi česar se je v ukrajinski prestolnici prekinila oskrba z elektriko in vodo. Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Levi breg prestolnice je brez elektrike. Obstajajo tudi težave v oskrbi z vodo," je na Telegramu sporočil Kličko.

Foto: Reuters

Napad na ključno infrastrukturo v prestolnici je potrdila tudi ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk. "Delavci v energetiki sprejemajo vse potrebne ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali negativne posledice," je zapisala na Facebooku.

Foto: Reuters

Tarča je bila tudi regija Zaporožje

Tarča ruskega napada je bila ponoči tudi južna regija Zaporožje. Po besedah guvernerja Ivana Fedorova je v njem umrl sedemletni otrok, najmanj trije ljudje so bili ranjeni.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob stopnjevanju napadov v četrtek Rusijo obtožil, da poskuša z napadi na energetsko in tudi železniško infrastrukturo v Ukrajini sejati kaos ter izvajati psihološki pritisk.