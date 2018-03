Po Puigdemontovem pridržanju protesti v Kataloniji, 100 ranjenih

Po pridržanju nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, ki ga je nemška policija v nedeljo prijela na meji z Dansko, so se po Kataloniji razvneli protesti. Najbolj množičen je potekal v Barceloni, kjer je bilo po poročanju tujih medijev v spopadih s policijo poškodovanih okoli 100 ljudi, štiri so aretirali.

Protestniki so med drugim za Puigdemonta zavzeli pred nemškim konzulatom. Foto: Reuters Puigdemonta bodo danes privedli pred sodnika občinskega sodišča v mestu Schleswig, kar pa bo namenjeno izključno preverjanju njegove identitete.

O izročitvi bo odločalo generalno tožilstvo dežele Schleswig-Holstein

"Vprašanje, ali gre gospod Puigdemont v pripor za izročitev, je v rokah višjega deželnega sodišča v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein," je ob tem pojasnil namestnik generalnega tožilstva nemške zvezne dežele Schleswig-Holstein Ralp Döpper. Dodal je, da bo o morebitni Puigdemontovi izročitvi španskim organom odločalo generalno tožilstvo.

Nemška policija je Puigdemonta prijela v nedeljo dopoldne, na avtocesti številka 7, v zvezni deželi Schleswig-Holstein, ko se je vračal iz Finske v Belgijo, kjer je v prostovoljnem izgnanstvu. Kmalu po njegovem pridržanju so gibanja in stranke, ki zagovarjajo samostojnost Katalonije, pozvale k protestom.

Štiri protestnike je policija aretirala. Foto: Reuters

V Barceloni se je po poročanju španske tiskovne agencije Efe zbralo okoli 55.000 ljudi. Protestirali so prej nemškim konzulatom in prostori Evropske komisije. Med protesti je policija v polni opravi izstrelila opozorilne strele in proti protestnikom uporabila pendreke, ko so nekateri vanje metali jajca, steklenice in pločevinke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki so se zbrali tudi v Gironi, kjer je Puigdemont županoval, v Tarragoni in Lleidi. Ponekod so protestniki postavili cestne zapore.

Puigdemont od oktobra v Belgiji

Španska vlada je Puigdemonta odstavila konec oktobra lani. Pred tem sta potekala referendum o samostojnosti Katalonije, ki ga je Madrid označil za nezakonitega, ter odločitev o samostojnosti te španske pokrajine. Nemudoma po odstavitvi se je Puigdemont zatekel v Bruselj.

Španske oblasti so po odstavitvi katalonske vlade tudi prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine. Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo v katalonskem parlamentu večino. Ker Puigdemontu ob morebitni vrnitvi v Španijo grozi aretacija, je sprva želel voditi Katalonijo kar iz tujine, nato pa se je odpovedal vnovični kandidaturi za katalonskega predsednika.

Špansko vrhovno sodišče je pred dnevi zoper Puigdemonta in preostale štiri nekdanje ministre, ki so v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, izdalo mednarodno tiralico. Puigdemont se je v Bruselj zatekel pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje, zaradi česar mu grozi dolgoletna zaporna kazen.