Po poplavah Kaliforniji grozijo še snežne padavine

Ameriško zvezno državo Kalifornija so v soboto zajela nova v vrsti neurij in povzročila poplave na že močno premočenih območjih. Poleg močnega dežja grozijo območju tudi obsežne snežne padavine. Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto zvečer v Kaliforniji razglasil izredne razmere.

Pričakovati je, da bo najnovejši vremenski sistem prinesel "močan dež v nižjih legah, veliko snega v gorah in močne vetrove", v ponedeljek pa "nov porast pacifiške vlage", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila državna meteorološka služba (NWS).

Napovedala je "uničujoče poplave" v nižjih predelih doline reke Salinas, ki je pomembno kmetijsko območje južno od San Francisca. Reka je prestopila bregove že na več mestih in poplavila polja.

Foto: Reuters V kraju Spreckels, ki leži ob tej reki, se je večina prebivalcev odločila ostati na svojih domovih, čeprav so jim oblasti priporočile evakuacijo. "Nimam kam iti in trenutno je v redu," je za AFP povedal eden od krajanov.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je opozoril ljudi, naj ostanejo previdni. "Nismo še na koncu," je povedal v soboto, po obisku prizadetih v neurjih v zadnjih dneh v tej zvezni deželi. Kalifornijce je pozval, naj se ravnajo po "zdravem razumu v naslednjih 24 do 48 urah".

Opozorilo pred poplavami za skoraj 26 milijonov ljudi

Predsednik Biden je sporočil, da v zvezni državi Kalifornija vladajo izredne razmere, in odredil zvezno pomoč za dopolnitev državnih in lokalnih prizadevanj za pomoč območjem, ki so jih prizadeli močna zimska neurja, poplave in plazovi. Takšna izjava Bele hiše daje na voljo zvezna sredstva za pomoč prizadetim, vključno z začasno namestitvijo in popravili.

V soboto zvečer je opozorilo pred poplavami veljalo za skoraj 26 milijonov ljudi v Kaliforniji. Več deset tisočim je bila odrejena evakuacija. Okoli polnoči je bilo brez elektrike okoli 20 tisoč domov.

Več tisoč ljudem je bila odrejena evakuacija. Foto: Reuters Padavine v zadnjih tednih so bile sprva dobrodošle, saj so se v tem delu ZDA že več let soočali s sušo. A zdaj jih je preveč in povzročajo uničujoče poplave. "Nismo več navajeni tolikšnih količin dežja," je povedal eden od kmetovalcev v bližini mesta Salinas.

V dogodkih, povezanih s poplavami, je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj 19 ljudi, navaja AFP.

V goratih predelih so zaradi velikih količin snega prekinjene prometne povezave, povečano pa je tudi tveganje za snežne plazove, zato tamkajšnjim prebivalcem svetujejo, da ostanejo doma.

Zimska neurja sicer niso nenavaden pojav za Kalifornijo. A zaradi podnebnih sprememb so tla, po poročanju AFP, bolj mokra in nepredvidljiva. Hkrati postaja zahod ZDA v zadnjih letih vedno bolj sušen.