Po pogajanjih se je prvič oglasil Putin

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



15.51 Putin: Rusija nikoli ni izključila možnosti pogajanj o Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin se je prvič odzval na včerajšnji prvi krog pogajanj z Američani o Ukrajini. Izid pogajanj med rusko in ameriško delegacijo v Riadu je ocenil kot pozitiven in poudaril, da je srečanje prvi korak k obnovitvi sodelovanja na različnih področjih, vključno z Bližnjim vzhodom, energetiko in raziskovanjem vesolja. Po njegovih besedah ​​je bil cilj pogovorov povrniti zaupanje med državama, brez katerega po njegovih besedah ​​ni mogoče rešiti nobenega ključnega vprašanja, vključno s konfliktom v Ukrajini.

V izjavi je tudi poudaril, da Rusija nikoli ni izključila možnosti pogajanj o Ukrajini in ni prekinila stikov ne z Evropejci ne s Kijevom. Po njegovih besedah ​​so bile evropske in ukrajinske oblasti tiste, ki so te stike prekinile ali prepovedale. Dodal je še, da se Moskva ne vmešava v notranje zadeve ZDA in Evrope, za razliko od evropskih voditeljev, ki so po njegovih besedah ​​odkrito vplivali na ameriške volitve in uporabljali žaljiv ton do političnih akterjev v ZDA.

Glede možnosti srečanja z Donaldom Trumpom je Putin komentiral, da je volja do srečanja obojestranska, a da je zaradi stanja odnosov med državama tako srečanje zahtevnejše od preprostega pogovora "ob skodelici kave". Opozoril je tudi, da Trump zdaj začenja dobivati ​​"objektivne informacije" o situaciji.

Ob zaključku odnosov med Moskvo in Washingtonom je Putin povedal, da se obe strani strinjata, da je treba delo diplomatskih predstavništev normalizirati, kar lahko štejemo za enega prvih konkretnih korakov k zmanjšanju napetosti.

Seveda pa je v treh letih od napada na Ukrajino postalo jasno, da se pogledi na pojem pogajanj med državami precej razlikujejo.

12.59 Zelenski obsodil Trumpove komentarje glede razmer v Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je obkrožen z dezinformacijami, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danes dejal v odzivu na nedavne Trumpove komentarje o nizki podpori predsedniku med ukrajinsko javnostjo. ZDA je obtožil, da Rusiji pomagajo pri izvijanju iz mednarodne izolacije zaradi invazije na Ukrajino.

"Predsednik Trump, ki ga zelo spoštujemo kot voditelja ZDA, na žalost živi v tem dezinformacijskem prostoru," je na novinarski konferenci v Kijevu povedal Zelenski in uradnike v Moskvi obtožil zavajanja ameriškega predsednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v torek zvečer v izjavi za ameriške medije dejal, da ima Zelenski le štiri odstotke javne podpore, in pozval k volitvam v Ukrajini.

Zelenski je danes v odzivu dejal, da gre za napačno številko in za dezinformacijo iz Moskve, kar lahko Ukrajina po njegovih besedah tudi dokaže.

Dodal je, da ga v tem trenutku nihče ne bi mogel zamenjati na položaju, saj je njegova podpora med Ukrajinci visoka in dosega 58 odstotkov, poroča britanski BBC.

Ukrajinski predsednik je v luči torkovih pogovorov med delegacijama Rusije in ZDA menil še, da Washington pomaga Moskvi pri preboju iz mednarodne izolacije, v kateri se je Rusija znašla po invaziji na zahodno sosedo leta 2022.

"Menim, da so ZDA pomagale Putinu, da se je izvil iz dolgoletne izolacije, kar zagotovo nima pozitivnega vpliva na Ukrajino," je dodal Zelenski.

Izpostavil je tudi, da Ukrajina želi od zahodnih zaveznic še letos dobiti trdna varnostna zagotovila, preden se bo vojna lahko končala.

Ukrajinski predsednik je znova zavrnil tudi Trumpov predlog, ki bi ZDA omogočil dostop do redkih zemelj v Ukrajini v zameno za vojaško in drugo pomoč.

12.28 Lavrov: Alternative ni, treba je izkoreniniti temeljni vzrok ukrajinske krize

Alternativne rešitve ne obstajajo, treba je izkoreniniti temeljni vzrok ukrajinske krize, je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Pri tem je izpostavil nesprejemljivost ukrajinskega približevanja zvezi Nato in pohvalil izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je v torek zvečer odgovornost za vojno pripisal Ukrajini.

"Nujno je odpraviti temeljne vzroke ukrajinske krize," je po poročanju britanskega BBC povedal Lavrov in dodal, da je podobno stališče prejšnji teden v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom izrazil tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Ruski zunanji minister je ob tem danes pohvalil izjave predsednika Trumpa, ki je v torek zvečer dejal, da bi lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že zdavnaj končal vojno, ki se sploh ne bi smela začeti in se tudi ne bi, če bi bil on predsednik ZDA.

"Trump je prvi in doslej edini zahodni voditelj, ki je javno in glasno povedal, da je bila eden od temeljnih vzrokov za trenutne razmere v Ukrajini prejšnja administracija ZDA, ki je Ukrajino vztrajno vlekla v Nato," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dodal Lavrov.

"Nujno je odpraviti temeljne vzroke ukrajinske krize," je po poročanju britanskega BBC povedal Lavrov . Foto: Reuters Povedal je, da so "tej temi posvetili posebno pozornost" tudi na torkovih pogovorih v Savdski Arabiji med delegacijama Rusije in ZDA, ki sta ju vodila zunanja ministra obeh držav.

"Predvsem gre za odpravo groženj ruski varnosti, ki so se dolga leta ustvarjale z vključevanjem Ukrajine v Nato," je še dejal Lavrov.

Zavezništvo je že leta 2008 v Bukarešti Ukrajini obljubilo, da bo sčasoma postala članica, tovrstne obljube pa so se še okrepile po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Ruski predstavniki sicer stalno zatrjujejo, da bi članstvo Ukrajine v Natu za Moskvo pomenilo popolnoma nesprejemljivo varnostno grožnjo, tako članice in vodstvo Nata pa so večkrat zatrdili, da ima vsaka neodvisna država pravico sama izbrati, kateri skupini ali zavezništvu se bo pridružila.

10.58 Kremelj pogovore z ZDA vidi kot pomemben korak k razrešitvi konflikta v Ukrajini

Pogovori med predstavniki Rusije in ZDA, ki so v torek potekali v Rijadu, predstavljajo pomemben korak na poti do razrešitve konflikta v Ukrajini, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ni pa dal jasnega odgovora, kdaj naj bi se srečala voditelja obeh držav, Vladimir Putin in Donald Trump.

"Naredili smo zelo, zelo pomemben korak k ustvarjanju pogojev za mirno rešitev," je po torkovih pogovorih, na katere Ukrajina ni bila povabljena, danes dejal Peskov, čigar izjave so povzele ruske in druge tuje tiskovne agencije.

"Da bi lahko izvedli, v prenesenem pomenu besede, reanimacijske ukrepe, bodo diplomati zdaj začeli delati v luči dogovora, ki ga je zunanji minister Sergej Lavrov včeraj dosegel z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom," je po navedbah ruskih medijev in agencije Reuters sporočili Peskov.

"Naredili smo zelo, zelo pomemben korak k ustvarjanju pogojev za mirno rešitev," je po torkovih pogovorih, na katere Ukrajina ni bila povabljena, danes dejal Dimitrij Peskov. Foto: Guliverimage

"Toda to je prvi korak ... Seveda je nemogoče vse urediti v enem dnevu ali tednu. Pred nami je še dolga pot," je dodal.

Povedal je tudi, da bi se ruski predsednik Putin in ameriški predsednik Trump lahko sestala še ta mesec, a takoj zatem dodal, da bo za pripravo srečanja v živo potreben čas.

Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov je po torkovih pogovorih v Savdski Arabiji dejal, da je malo verjetno, da bi se srečanje predsednikov odvilo že prihodnji teden. Pred tem morata namreč delegaciji obeh držav opraviti še nekaj intenzivnega pripravljalnega dela.

Delegaciji ZDA in Rusije sta se v torek dogovorili, da bodo sestavili ekipi za pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. Predstavniki ZDA so se ob tem zavzeli za pravično in trajno rešitev konflikta, Rusija pa je vztrajala, da je članstvo Ukrajine v Natu nesprejemljivo.

10.04 Odposlanec ZDA za Rusijo in Ukrajino prispel v Kijev

Posebni odposlanec ZDA za Rusijo in Ukrajino Keith Kellogg je danes prispel v Kijev, kjer se bo srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ob prihodu je ocenil, da je obisk priložnost za morebitna pogajanja, poroča britanski BBC.

"Poslušali bomo. Pripravljeni smo zagotoviti, kar je potrebno. Razumemo tudi potrebo po varnostnih jamstvih," je dejal Kellog.

Kot je pojasnil, se bo nato vrnil v ZDA, kjer se bo med drugim sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom.

Kellog se je v torek mudil v Bruslju. Med drugim se je srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je poudarila, da je EU pripravljena sodelovati z ZDA v prizadevanjih za trajen in pravičen mir v Ukrajini. Obenem mora vsaka rešitev konflikta spoštovati neodvisnost in ozemeljsko celovitost te države.

Ta teden se je zvrstilo že več srečanj o vojni v Ukrajini. Med drugim je v ponedeljek v Parizu potekalo srečanje voditeljev ključnih evropskih držav, EU in zveze Nato v Parizu. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa bo danes gostil že drugi vrh na to temo, na katerem bo sodelovalo več evropskih držav in Kanada.

V Savdski Arabiji so bili v torek pogovori delegacij ZDA in Rusije o obnovi odnosov med državama in vojni v Ukrajini. Dogovorili so se, da ZDA in Rusija sestavita ekipi za pogajanja o končanju vojne v Ukrajine. ZDA se je zavzela za pravično in trajno rešitev konflikta, Rusija pa je vztrajala, da je članstvo Ukrajine v Natu nesprejemljivo.

7.00 Trump: Zelenski bi že zdavnaj lahko končal vojno

Trump se je v torek zvečer v Mar a Lagu na Floridi v pogovoru z novinarji razburil ob vprašanju, zakaj ZDA niso vključile Ukrajine v pogovore z Rusijo.

"Tam so že tri leta"

"Danes sem slišal pritožbe, da niso bili povabljeni. No, tam so že tri leta. (...) Nikoli ne bi smeli začeti. Lahko bi se dogovorili," je dejal predsednik ZDA, ki so doslej odločno podpirale obrambo Ukrajine v vojni, ki jo je začela Rusija.

Donald Trump je Volodimirja Zelenskega dodobra skritiziral. Foto: Reuters

Evropske zaveznice in tudi ameriški strokovnjaki s področja nacionalne varnosti so šokirani nad Trumpovim odnosom do Ukrajine in Rusije, potem ko sta ameriška in ruska delegacija v Savdski Arabiji v torek začeli pogovore o koncu vojne.

Trump je zagotovil, da je bil prvi krog pogovorov zelo dober, in nadaljeval s kritikami Zelenskega.

Trump: Zelenski ima štiri odstotke javne podpore, država pa je razbita na koščke

"V Ukrajini nismo imeli volitev, imamo pa vojno stanje, kjer ima vodja Ukrajine – to nerad povem – štiri odstotke javne podpore, država pa je razbita na koščke," je dejal Trump in zavrnil obtožbo, da s tem zagovarja ruske prioritete. Že dolgo je minilo, odkar so imeli v Ukrajini volitve, je dejal. "To ni ruska stvar, to prihaja od mene," je dejal.

Kot je poudaril, je po pogovorih ameriške in ruske delegacije v Rijadu bolj prepričan v dogovor o koncu vojne. Pri tem je poudaril, da so Ukrajinci utrujeni od vojne in si želijo, da se konča.