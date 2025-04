Skriti zalivi Jadrana, ki jih lahko obiščete na sedemdnevni plovbi

Ste si kdaj zaželeli avanturističnih počitnic, na katerih bi ob plovbi s prijatelji ali družino raziskovali skrite zalive, kjer vladajo le tišina, šepet vetra in blišč morske gladine, katerih lepota je dih jemajoča, a poznana le redkim? Hrvaška sicer slovi po svoji obali, a obenem skriva še mnogo manj znanih, a nepozabnih kotičkov, dostopnih predvsem s plovilom. Raziskali smo, kateri so ti kotički, in za vse avanturiste po duši pripravili predlog za sedemdnevno plovbo med skritimi zalivi Jadrana, ki se razprostirajo od očarljivega Dugega otoka in prelepih Kornatov do spokojnih zalivov Šibeniškega arhipelaga. Čas je, da spoznate tisti del Hrvaške, ki ga poznajo le izkušeni jadralci.

1. dan: Odhod iz Zadra – smer Dugi otok

Jadralsko doživetje naj se začne v Zadru, ki ni le izhodišče številnih navtičnih poti, temveč tudi kraj, kjer se srečata bogata kulturna dediščina in sodoben, sproščen mediteranski utrip. A tokrat se iz živahnega mestnega pristanišča podajte proti Dugemu otoku, enemu izmed najbolj raznolikih in slikovitih otokov v Severni Dalmaciji​.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Po prijetni plovbi, ki razkriva vedno več modrine in oddaljuje vsakdanjik, se boste približali Dugemu otoku, otoku kontrastov, kjer se dramatični klifi prelivajo v mirne zalive in borove gozdičke. Otok, ki nosi ime po svoji obliki, je dolg približno 45 kilometrov, a kljub velikosti ohranja občutek miru in neodkritosti. Na njem živijo prijazni domačini, ki s svojo gostoljubnostjo in spoštovanjem do narave ustvarjajo vzdušje brezčasnosti. S severa proti jugu se pokrajina spreminja: od peščenih lagun in razglednih točk do naravnih parkov in skritih kotičkov​.

Prva postaja na otoku naj bo plaža Sakarun. Ta zaliv je znan po bleščečem belem pesku in kristalno čistem turkiznem morju, ki ga mnogi primerjajo kar s plažami Karibov. Plaža Sakarun je dolga približno 800 metrov in obdana z borovci, ki ustvarjajo prijetno senco ter idealno kuliso za sproščeno popoldne. Zaradi plitvega morja je plaža še posebej primerna za daljše postanke, kopanje in brezskrbno uživanje, tudi z družino​.

Dugi otok Foto: Julien Duval

2. dan: Južni del Dugega otoka in naravni raj Telašćica

Po prvem dnevu sprostitve v zalivu Sakarun je čas, da se jadralska pot nadaljuje proti jugu Dugega otoka, do Naravnega parka Telašćica, enega najlepših naravnih biserov Jadrana. Pot vas bo vodila ob obali otoka, ki bo postopoma razkrivala svojo divjo, a očarljivo naravo, opazili boste vse več klifov, ki se na zunanji strani otoka dvigajo do 161 metrov nad morsko gladino in segajo 90 metrov pod njo, a tudi skritih zalivov.

Dugi otok Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Naravni park Telašćica na jugovzhodnem delu otoka skriva zaliv Telašćica, ki velja za enega izmed največjih in najbolje zaščitenih naravnih pristanišč na vzhodni obali Jadrana. Obsega kar 25 manjših zalivov, pet otočkov ter 69 kilometrov razčlenjene obale, idealne za raziskovanje z jadrnico in iskanje miru v zavetju narave.

V parku je tudi slano jezero Mir. Obdano s kamenjem in redkimi rastlinskimi vrstami je idealno za sproščen sprehod po kopnem.

Slano jezero Mir, Naravni park Telašćica, Dugi otok Foto: Shutterstock

3. dan: Proti Kornatom – kamniti raj sredi morja

Tretji dan se podajte na pot odkrivanja Kornatov, enega najbolj edinstvenih arhipelagov v Sredozemlju. Ta kamniti svet, ki obsega 89 otokov, otočkov in čeri, je danes zaščiten kot Narodni park Kornati​.

Plovba skozi Kornate je posebno doživetje. Obmorski robovi otokov so strmi in dramatični, medtem ko notranji zalivi ponujajo zavetje in mir. Pogled na surove, skoraj lunarne pokrajine otokov, kjer se kamen in morje srečata brez motenj civilizacije, pušča močan vtis.

Kornati so znani tudi po t. i. krunicah, značilnih kamnitih zidovih, ki so jih domačini stoletja gradili kot meje in zaščito pred burjo. To območje ni le naravni dragulj, temveč tudi del kulturne dediščine, ki odraža stoletni ritem življenja z morjem. Ta dan namenite počasni plovbi, opazovanju pokrajine in sidranju v enem od številnih mirnih zalivov.

4. dan: Dan za skrite zalive Kornatov

Foto: Julien Duval

Četrti dan naj bo namenjen raziskovanju skritih kotičkov Kornatov. Kornati niso le arhipelag z razglednic, so mreža zalivov, kjer lahko vsak jadralec najde prostor zase. Med otočki in grebeni se razprostirajo številni zalivi, ki so dostopni le z morske strani, kar ustvarja občutek popolne izolacije. Plovba med temi naravnimi zavetji omogoča edinstveno izkušnjo, ki jo bogati ptičje petje in zvoki valov.

Tukajšnji zalivi so idealni za daljši postanek, kopanje, sončenje ali preprosto počitek na palubi ob rahlem vetru in vonju po soli. Pokrajina ostaja skoraj nespremenjena že stoletja, zaradi česar je občutek povezanosti z naravo še pristnejši.

Kornati niso prostor za hitenje, zato naj bo ta dan sproščen. Poiščite svoj zaliv, se zasidrajte in samo bodite, v popolni tišini enega najbolj čarobnih arhipelagov na Jadranu.

5. dan: Med Kornati in otokom Žut – proti Šibeniškemu arhipelagu

Peti dan plovbe se iz notranjosti Kornatov usmerite proti otoku Žut, enemu največjih v skupini Kornatskega arhipelaga, ki pa formalno ne spada več v narodni park. Plovba skozi ta predel je posebno doživetje, od prostranih morskih širjav do tesnih prehodov med otočki.

Otok Žut, arhipelag Kornati Foto: Shutterstock

Otok Žut, čeprav skoraj nenaseljen, ponuja številne manjše zalive, kjer se lahko zasidrate in si privoščite kratek postanek. Zalivi v tem območju so znani po miru in neposrednem stiku z naravo.

Pot naj vas nato vodi naprej proti jugu, proti enemu najbolj razčlenjenih delov Jadrana – Šibeniškemu arhipelagu. Ta edinstveni preplet otočkov, grebenov in mirnih voda ponuja odlične pogoje za jadranje, hkrati pa skriva pristne otoške skupnosti, kjer se ohranjajo tradicije in preprost način življenja. Otoki, kot so Zlarin, Prvić ali Kaprije, vabijo z nežno obalo, manjšimi zalivi in občutkom, kot da je čas obstal.

Popoldne ali večer lahko zaključite v enem izmed mirnih zalivov v okolici teh otokov, kjer narava ostaja v ospredju, a s pridihom človeške prisotnosti, ki jo občutite skozi kamnite obzidane pomole, osamljene kapelice ali ladijske zvoke v daljavi.

6. dan: Čar nočnega jadranja – pod zvezdami ob obali Šibeniškega arhipelaga

Foto: Shutterstock

Po dneh raziskovanja zalivov in naravnih lepot, polnih svetlobe, vonjev in barv, je šesti dan priložnost, da doživite Jadran v drugačni luči, ali bolje rečeno, v soju zvezd. Nočno jadranje je posebno doživetje, ki ga omogočajo mirne jadranske vode in ugodne vremenske razmere. Hrvaška je idealna destinacija za nočno plovbo tudi zaradi dostopa do številnih varnih zalivov in pristanišč, kjer se lahko po potrebi hitro zasidrate​.

Plovba v večernih in nočnih urah med otočki Šibeniškega arhipelaga omogoča opazovanje svetlobnih točk na kopnem, tihega utripa svetilnikov in zrcaljenja neba na vodni gladini. To je izkušnja, ki ostane z vami, ne kot fotografija, temveč kot občutek.

Tisti, ki raje ostanete na sidrišču, lahko preživite miren večer zasidrani v enem izmed zavetnih zalivov.

7. dan: Vračanje z morja – spomini, ki ostanejo

Sedmi dan naj bo namenjen počasnemu vračanju, ne le proti izhodišču, temveč tudi k vsakdanjiku, a tokrat z občutkom, da ste zares doživeli nekaj posebnega. Ob plovbi proti severu lahko še enkrat občudujete otoško silhueto, ki se razprostira ob obzorju, prepoznate posamezne zalive, ki ste jih obiskali, in v mislih sestavite zemljevid spominov.

Foto: Julien Duval

Jadranska obala vas bo tudi na poti domov še naprej navduševala s svojo lepoto, morda z jato galebov, odsevom jutranjega sonca na gladini ali zgolj tišino, ki jo prekinja zvok vetra v jadrih.

V sedmih dneh na morju, med otoki, vetrom in valovi boste spoznali tisti del Hrvaške, ki ga ni mogoče zares opisati, pač pa le doživeti.