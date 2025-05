Nekdanji Dončićev trener samozavesten, v Houstonu na vse ali nič

V noči na ponedeljek bosta v ligi NBA na sporedu dve tekmi. Ob prelomu v nov dan po slovenskem času se bosta na prvi tekmi konferenčnega polfinala na vzhodu pomerila Cleveland Cavaliers in Indiana Pacers. Potem pa bosta na zahodu za zadnjo vstopnico drugega kroga na odločilni sedmi tekmi v Toyota Centru obračunala Houston Rockets in Golden State Warriors.

Cleveland je v prvem krogu končnice pošteno rečeno uničil Miami Heat, potem ko jih je s 4:0 pometel iz končnice. Najboljšo ekipo rednega dela na vzhodu zdaj čaka naslednja ovira, saj se bodo v konferenčnem polfinalu pomerili z Indiano Pacers. Ta je s 4:1 v zmagah izločila Milwaukee.

Čeprav je Cleveland v rednem delu sezone na 82 tekmah zmagal kar 64-krat, pa je na štirih medsebojnih obračunih z Indiano trikrat izgubil. Cavaliers so sicer dobili dve od zadnjih treh serij končnice proti Indiani, nazadnje leta 2018, ko je Cavalierse na parketu še vodil LeBron James. "Ko igraš v drugem krogu končnice, se napetost in stvari samo še stopnjujejo. Veliko je stvari, ki se jih lahko veselimo," je pred začetkom serije samozavesten trener Indiane Rick Carlisle, ki je v preteklosti treniral tudi Dallas Mavericks in Luko Dončića.

Največje vprašanje pred začetkom serije je stanje zvezdnika Clevelanda Dariusa Garlanda, ki je izpustil zadnji dve tekmi v seriji z Miamijem, zdaj pa je njegov nastop pod vprašajem. "Trenutno še ne vemo, kako bo z njim, bomo videli," je sporočil trener Cavaliersov Kenny Atkinson.

Liga NBA, 4. maj, prvi in drugi krog končnice:

Liga NBA, prvi krog končnice: Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /4:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /3:3/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:4/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /4:3/ Vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /4:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /4:1/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /4:2/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /4:1/ Pari konferenčnega polfinala: Zahod:

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets /0:0/

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets/Golden State Warriors Vzhod:

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers /0:0/

Boston Celtics – New York Knicks /0:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

