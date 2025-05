Curryjev sin neutolažljiv po porazu #video

V dvorani Chase Center v San Franciscu je bilo danes zjutraj po našem času že vse pripravljeno na slavje, navijači so pričakovali uvrstitev Golden State Warriors v polfinale zahodne konference lige NBA, saj so Stephen Curry in druščina proti Houston Rockets vodili s 3:2 v zmagah. A so Teksašani v zanje odločilni tekmi za podaljšanje sezone zablesteli, zmagali s 115:107 in izsilili sedmo tekmo. Ta bo odigrana v ponedeljek zjutraj po slovenskem času v Houstonu.

Steph’s son, Canon, was heartbroken after Warriors lost Game 6 💔



(Via @NBCSAuthentic) pic.twitter.com/8iXny0wV9s — Bleacher Report (@BleacherReport) May 3, 2025

Košarkarji in navijači Golden Stata so bili močno razočarani, njihove občutke pa bržčas še najbolje povzema reakcija Curryjevega sina Canona, ki je bil po tekmi popolnoma neutolažljiv.