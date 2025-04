Adijo, drage naročnine! Office 2021 in Windows 11 po rekordno nizki ceni.

Zdaj imate priložnost, da si zagotovite Microsoft Office in Windows po izjemno znižani ceni na Keysoff Labor Day Sale !

Če kupujete nov računalnik ali obnovljeno napravo, je smiselno, da jo nadgradite še z novim operacijskim sistemom in programi, ki jih vsakodnevno uporabljate. Naj bo računalnik za šolo, delo ali domačo rabo, Windows 11 in Microsoft Office bosta odlična dodatka vsaki napravi.

Microsoft Office 2021 Professional je na voljo po neverjetni ceni 35,64 € (redna cena 249 €)! Vključene aplikacije so Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Teams in Publisher, kar pomeni, da boste lahko organizirali podatke, ustvarjali impresivne predstavitve, komunicirali s sodelavci in še več.

Če imate omejen proračun, je odlična izbira tudi MS Office Professional 2016, ki ga lahko dobite že za 15,29 € za doživljenjsko uporabo.

Poleg tega je na voljo tudi Windows 11 Professional za samo 13,55 € (redna cena 199 €), ki prinaša vrsto funkcij za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje.

Če potrebujete programsko opremo za šolo ali delo, je zdaj idealen trenutek za nadgradnjo!

Časovno omejena ponudba: doživljenjske licence Microsoft že od 8 €!

Kupite več, prihranite več! Paketne ponudbe več ključev:

62-odstotni popust na več Officeov in paketov (koda: BP62)

50-odstotni popust na več različic Windows OS (koda: BP50)

Veleprodajne ponudbe – nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)