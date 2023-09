V mestu Almendralejo na jugozahodu Španije razburjajo fotografije golih tamkajšnjih najstnic, ki brez vednosti njihovih družin krožijo po družbenih omrežjih in so ustvarjene z umetno inteligenco. Doslej se je javilo že kakih 20 deklet, starih med 11 in 17 let, katerih običajne fotografije naj bi obdelali s posebno aplikacijo, poroča britanski BBC.

Fotografije golih najstnic so narejene na podlagi fotografij oblečenih deklet, od katerih so bile številne objavljene na njihovih lastnih računih na družbenih omrežjih. Fotografije so nato obdelali z aplikacijo, ki je ustvarila namišljeno podobo najstnic brez oblačil.

Razširjanje tovrstnih fotografij po spletu na dekleta vpliva različno. Nekatera to dobro prenašajo, druga nočejo več v javnost. Po besedah matere ene od prizadetih najstnic so starši 28 deklet v mestu ustanovili podporno skupino.

Vpletenih najmanj 11 fantov, starih med 12 in 14 let

Primere preiskuje policija. Po prvih ugotovitvah je v ustvarjanje slik ali njihovo razširjanje prek omrežij WhatsApp in Telegram vpletenih najmanj 11 fantov z območja, starih med 12 in 14 let. Preiskujejo tudi trditev, da so eno od deklet izsiljevali z uporabo njene lažne podobe.

Španska zakonodaja posebej ne ureja ustvarjanja slik spolne narave, kadar gre za odrasle, bi se pa ustvarjanje takšnega gradiva z uporabo fotografij mladoletnikov lahko štelo za otroško pornografijo, navaja BBC. Druga mogoča obtožba bi bila kršitev zakonodaje o zasebnosti. V Španiji so mladoletniki lahko kazensko obtoženi šele po dopolnjenem 14. letu.

Čeprav naj bi bilo veliko fotografij z umetno inteligenco ustvarjenih poleti, je primer prišel v javnost šele v zadnjih dneh, ko je tamkajšnja ginekologinja in mati ene od prizadetih deklet Miriam Al Adib objavila videoposnetek, s katerim želi pomiriti prizadeta dekleta in njihove starše.

"Če ste žrtev kaznivega dejanja, če vas na primer oropajo, vložite prijavo in se ne skrivajte, ker vam je druga oseba povzročila škodo. Pri kaznivih dejanjih spolne narave žrtev pogosto občuti sram in se skriva ter se počuti odgovorno. Zato sem želela posredovati to sporočilo: nisi kriva," je poudarila ginekologinja v posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih.