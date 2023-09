Španski socialisti (PSOE) trenutno vodijo pogovore o morebitni podpori vnovični vladi pod vodstvom Sancheza. Poleg glasov levega zavezništva Sumar in manjših regionalnih strank bi Sanchez potreboval tudi dogovor s stranko Junts katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta. Ta je med drugim doslej v zameno zahtevala referendum o neodvisnosti Katalonije, kar za Madrid ni sprejemljivo.

Verjetneje se zdi, da se bosta strani dogovorili o amnestiji za katalonske separatiste, ki so sodelovali pri referendumu leta 2017, kar je Puigdemont tudi zahteval. Po njegovih besedah je popolna opustitev sodnih postopkov proti več sto ljudem potrebna, da bi njegova stranka lahko podprla Sancheza.

Grafit v Barceloni, ki prikazuje zavezništvo med Pedrom Sanchezom in Carlesom Puigdemontom. Foto: Reuters

Puigdemont na begu pred španskim pravosodjem

Referendum leta 2017, v izvedbo katerega vlada v Madridu ni pristala, so zasenčili nemiri in policijsko nasilje, končal pa se je z odstavitvijo regionalne vlade ter aretacijo polovice njenih članov in številnih organizatorjev referenduma. Puigdemont je od takrat na begu pred španskim pravosodjem in je sedaj evropski poslanec v Bruslju.

Pomilostitev bi sicer zagotovila oblikovanje nove levo usmerjene vlade, a kritiki svarijo, da bi odprla pot politični in ozemeljski nestabilnosti, ki bi lahko spodkopavala demokratične temelje države, poroča bruseljski portal Politico.

Med glasnimi nasprotniki morebitne pomilostitve je vodja konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo, ki bo prihodnji teden v parlamentu iskal podporo za sestavo vlade. Dva dneva pred začetkom razprave v parlamentu je Feijoo za nedeljo pozval k množičnim demonstracijam proti pomilostitvi. V središču Madrida v nedeljo pričakujejo več sto tisoč ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Feijoo meni, da bi bila pomilostitev organizatorjev referenduma protiustavna in bi predstavljala napad na špansko demokracijo. Proti tovrstnemu ukrepu morebitne nove vlade se je pripravljen boriti tudi po sodni poti.

Njemu in njegovi stranki, ki je zmagala na volitvah julija, za večino v parlamentu zmanjkajo štirje glasovi. Poleg skrajno desne Vox ga podpirata le še dva regionalna politika iz Navarre in Kanarskih otokov. Ker sta levi in desni blok v parlamentu precej jasno ločena, njegovi nameri, da zbere dovolj glasov za oblikovanje vlade, ne kaže dobro.

Zato bo vlado poskusil sestaviti Sanchez, ki pa ima prav tako težave z zadostno podporo, saj bi za večino v parlamentu potreboval podporo vseh manjših regionalnih strank, tudi Junts, ki je postavila veliko zahtev. Tako pomilostitev kot dovoljenje za organizacijo referenduma o neodvisnosti pomenita visoko ceno za nov mandat na čelu vlade.

Glasovanje v parlamentu o Sanchezovi vladi bi lahko bilo novembra. Če pa tudi njemu ne bi uspelo oblikovati vlade, bi lahko že v začetku novega leta sledile nove predčasne parlamentarne volitve.