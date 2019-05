Po ciklonu Fani v Indiji se je število mrtvih povzpelo na 64 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deset dni po uničujočem ciklonu Fani, ki je prizadel Indijo, se je število smrtnih žrtev povzpelo na 64. Kot je danes pojasnil predstavnik indijske civilne zaščite, so oblasti do konca tedna potrdile še 23 žrtev. Večina jih je izgubila življenje v porušenih hišah oziroma ker so nanje padla drevesa. Okoli 240 ljudi je poškodovanih.