Po brexitu: tovornjaki bodo na meji čakali dva dni, v pristanišču kaos

Dokument, ki ga je pripravila skupina britanske vlade za priprave na mejah po brexitu, predvideva, da bo za čezmejno trgovanje v cestnem tovornem prometu pripravljenih od 50 do 70 odstotkov velikih podjetij na Otoku. Za mala in srednja podjetja pa predvideva, da bo samo od 20 do 40 odstotkov poznalo postopke po 1. januarju 2021, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo še enotni trg in carinsko unijo EU, navaja STA.

V pristanišču bi lahko nastal kaos

V razumnem najslabšem scenariju, v katerem bi bilo med 30 in 60 odstotkov tovornjakov v tovornem prometu pripravljenih na nove postopke, bi v grofiji Kent ob Rokavskem prelivu, kjer leži tudi pristanišče Dover, nastal kaos, piše v poročilu. To pa bo težave povzročilo tudi podjetjem drugod po državi, poroča britanski časnik Guardian, ki je pridobil dokument britanske vlade, predstavljen na zasedanju vladnega odbora za priprave na izstop iz EU, še piše STA.

"Menimo, da bi lahko januarja nastala kolona do največ 6500 tovornjakov," piše v poročilu. "Motnje bi lahko bile v prvih dneh januarja manjše, vendar bi se lahko v prvih dveh tednih okrepile, saj bo naraščalo povpraševanje," navaja. Ljudje se bodo namreč začeli vračati z novoletnih počitnic.

Tovornjaki bi dva dni čakali v koloni

"Upoštevajoč raven povpraševanja v prvem tednu februarja, menimo, da bi se lahko kolone tovornjakov povečale do 7000, če se pripravljenost ne bo izboljšala," je še zapisala skupina za priprave na britanskih mejah. "V vsakem primeru bodo tovornjaki po naših ocenah potrebovali dva dneva, da bodo dosegli sprednji del kolone," so pojasnili glede prestopa meje med Združenim kraljestvom in EU, še povzema STA.

Foto: Reuters

Dokument iz prejšnjega tedna opozarja tudi, da ključnega informacijskega sistema za prevoznike ne bodo javno testirali pred koncem novembra. To pomeni, da bi lahko do težav na meji 1. januarja prišlo, tudi če bosta London in Bruselj sklenila dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu. Pogovori o tem so sicer trenutno v slepi ulici. Skupina za priprave na mejah vlado poziva k pripravi načrtov za parkirišča za tovornjake, na katerih bi v prvih dneh prihodnjega leta pomagali voznikom. Doslej je potrdila zgolj eno tovrstno parkirišče, piše STA.

Gneča tudi na letališčih in železniški povezavi Eurostar

Velika gneča pa bi lahko nastala tudi na britanskih letališčih in železniški povezavi Eurostar, če britanski državljani ne bodo mogli uporabljati avtomatskih vrat za prestop meje. V primeru novega mejnega nadzora na vratih za Eurostar na londonski postaji St Pancras bi lahko na podlagi ocen nastale kolone več tisoč ljudi, opozarjajo v dokumentu, še poroča STA.

V kabinetu britanskega premierja Borisa Johnsona so poudarili, da se kot odgovorna vlada pripravljajo na vse možne scenarije, tudi na najslabšega. "To ni napoved, kaj se bo zgodilo," so zatrdili glede poročila pristojne skupine, navaja britanski časnik.